- تصدر نادي باريس سان جيرمان قائمة الأرباح من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، محققًا 144.4 مليون يورو بعد فوزه باللقب لأول مرة في تاريخه. - جاء نادي إنتر ميلان في المركز الثاني بأرباح بلغت 136.6 مليون يورو، يليه أرسنال في المركز الثالث بمبلغ 117 مليون يورو، بينما حل برشلونة رابعًا بأرباح 116.6 مليون يورو. - أكمل بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، ليفربول، باير ليفركوزن، وأتلتيكو مدريد قائمة العشرة الأوائل بأرباح تتراوح بين 105.9 و84.9 مليون يورو.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الأرباح المالية للأندية من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، والتي تصدرها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل النسخة الماضية، التي حسمها على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي قائمة التوب 10 لأكثر الأندية تحقيقاً للأرباح من المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والتي تصدرها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 144,4 مليون يورو، وتأتي هذه الأرباح بعد التتويج بلقب أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه في صيف عام 2025.

وجاء نادي إنتر ميلان وصيف نسخة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بالخسارة أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، بالمركز الثاني في قائمة الأكثر ربحاً بقيمة مالية تبلغ 136,6 مليون يورو، وخلفه نادي أرسنال الإنكليزي في المركز الثالث بجمعه مبلغ 117 مليون يورو أرباحاً من مشاركته في البطولة الأوروبية في الموسم الماضي.

وحل نادي برشلونة رابعاً في القائمة بأرباح مالية بلغت 116,6 مليون يورو، وهو الذي وصل إلى الدور نصف النهائي وخرج أمام إنتر ميلان الإيطالي بعد مباراتين مثيرتين ذهاباً وإياباً، ليخسر النادي الكتالوني (7-6) في النهاية، في حين جاء بايرن ميونخ خامساً في القائمة برصيد 105,9 ملايين يورو، وهو الذي وصل إلى الدور ربع النهائي في الموسم الماضي.

وحل نادي بوروسيا دورتموند الألماني في المركز السادس برصيد 102,2 مليون يورو، وريال مدريد في المركز السابع برصيد 101,8 مليون يورو، ثم ليفربول في المركز الثامن بأرباح بلغت 98 مليون يورو، وخلفه نادي باير ليفركوزن الألماني الذي حقق أرباحاً مالية بلغت 87 مليون يورو، وأخيراً نادي أتلتيكو مدريد في المركز العاشر بأرباح مالية بلغت 84,9 مليون يورو.