باريديس في دائرة الجدل.. تصرّف يعيد مشهد أزمته بنهائي المونديال

- بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، تورط لياندرو باريديس في جدل جديد خلال مباراة بوكا جونيورز ضد نيولز أولد بويز، حيث ركل الكرة باتجاه لاعب منافس، مما أثار غضباً واسعاً. - الحادثة أعادت للأذهان سلوكه المثير للجدل في كأس العالم 2022 ضد هولندا، مما أدى إلى انتقادات متجددة حول عدوانيته وعدم التزامه بالروح الرياضية، ويواجه الآن عقوبة محتملة من الفيفا. - بعد المباراة النهائية، تصاعدت التوترات بين باريديس ولاعبي إسبانيا، حيث تدخل المدرب ليونيل سكالوني ومساعده لتهدئة الوضع، وسط فوضى شملت لاعبين آخرين.

بعد عودته إلى بوكا جونيورز عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، وجد لياندرو باريديس نفسه في قلب الجدل خلال مباراة فريقه ضد نيولز أولد بويز (2-2). وأثناء توقف اللعب، تعمّد لاعب الوسط الأرجنتيني ركل الكرة من مسافة قريبة باتجاه أحد لاعبي المنافس، وهي لفتة أثارت غضباً عارماً.

وبحسب تقرير موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الاثنين، فربما أعادت هذه الحادثة إلى الأذهان سلوكه المثير للجدل خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم 2022 ضد هولندا، عندما ركل الكرة باتجاه دكة بدلاء المنتخب الهولندي. وبعد تعرضه لانتقادات بسبب عدوانيته وعدم التزامه بالروح الرياضية عقب الهزيمة في النهائي أمام إسبانيا هذا الصيف، يواجه باريديس الآن انتقادات متجددة. ويقف نجم منتخب الأرجنتين الآن أمام عقوبة "قاسية للغاية"، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي فتح تحقيقاً رسمياً، من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث بعد المواجهة النهائية، التي انتصر فيها منتخب إسبانيا على نظيره الأرجنتيني بهدف مقابل لا شيء، وحسم لقب بطولة كأس العالم 2026.

كرة عالمية كواليس الاشتباك في ختام نهائي 2026.. باريديس الغاضب بعد الهزيمة

وفور إطلاق صفارة نهاية المواجهة الختامية، رصدت كاميرات التلفزيون إريك غارسيا وهو يصرخ في منتصف الملعب مع بعض زملائه. وفي غضون ثوانٍ، ظهر باريديس الذي بدأ الأزمة، وسط تجمع لاعبي إسبانيا، وأمسك غارسيا من رقبته، غير آبه بوجود أحد الحكام المساعدين على مقربة من الواقعة. وبحسّه السريع، تدخل المدرب ليونيل سكالوني سريعاً للفصل بينهما، وفعل مساعده والتر صامويل الشيء نفسه، قبل أن يحاول غافي أيضاً الاشتباك مع باريديس. ومع وجود تياغو ألمادا وسط الفوضى، أمسك لاعب بوكا جونيورز، بقميص لاعب برشلونة وطرحه أرضاً.