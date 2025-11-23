بارنز بين فرصة الحضور في المونديال والمخاطرة مع منتخب إنكلترا

- هارفي بارنز، نجم نيوكاسل يونايتد، يواجه قراراً مصيرياً بين تمثيل إنكلترا أو اسكتلندا في كأس العالم، حيث يمتلك جذوراً اسكتلندية تتيح له تغيير ولائه وفقاً لقوانين الفيفا. - مشاركته الوحيدة مع إنكلترا كانت في مباراة ودية، مما يفتح له الباب لتمثيل اسكتلندا، التي تأهلت رسمياً للمونديال، ويشكل انضمامه إضافة قوية بجانب سكوت ماكتوميناي. - الجماهير تترقب قراره النهائي، حيث يرى البعض أن فرصة اللعب في كأس العالم لا تُعوض، بينما يعتقد آخرون بضرورة القتال من أجل مكانه مع إنكلترا.

تصبح الخطوط الفاصلة بين الولاء الوطني والفرص الكروية رقيقة للغاية في كرة القدم، هذه هي بالضبط القصة التي يعيشها نجم نيوكاسل يونايتد، هارفي بارنز (27 عاماً)، ففي مفارقة تاريخية، أصبحت مباراة ودية مع إنكلترا هي المفتاح الذي يفتح له الباب للمشاركة في أكبر محفل كروي عالمي، ولكن مع منتخب آخر تماماً وهو منتخب بلده الأصلي اسكتلندا.

ويمتلك الجناح الأيسر الموهوب، المولود في مدينة بيرنلي، جذوراً اسكتلندية من جهة أجداده لأمه، وفقاً لما كشفت عنه مجلة ليكيب الفرنسية، وبينما شارك بارنز بالفعل في مباراة دولية واحدة مع "الأسود الثلاثة"، لكنها أتاحت له خياراً مصيرياً، فبموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يمكن للاعب تغيير ولائه إذا لم يشارك في أكثر من ثلاث مباريات رسمية تنافسية مع المنتخب الأول قبل بلوغه سن الـ21 عاماً، أو إذا لم يلعب أي مباراة رسمية على الإطلاق مع المنتخب الأول.

ولأن مشاركته الوحيدة كانت في مباراة ودية ضد ويلز في أكتوبر/تشرين الأول 2020، فإن سجله مع إنكلترا "نظيف" رسمياً، مما يعني أن الباب ما زال مشرعاً أمامه لتمثيل اسكتلندا، إن قرّر المدير الفني للمنتخب الاستعانة به، ليشكل هجوماً قوياً بجانب نجم نادي نابولي الإيطالي، سكوت ماكتوميناي.

ويفتح هذا الوضع الباب أمام سيناريو مثير، خاصة بعد تأهل منتخب اسكتلندا رسمياً إلى كأس العالم في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، إذ يدرك بارنز أن المنافسة شديدة جداً على 26 مقعداً في قائمة إنكلترا المدججة بالنجوم، في المقابل، يمثل منتخب اسكتلندا بقيادة نجوم، مثل سكوت مكتوميناي، وآندي روبرتسون، مساراً أوضح لضمان تذكرة السفر إلى أميركا الشمالية.

ويعيش بارنز حالياً أمام قرار مصيري، إذ سيتعين عليه الموازنة بين الولاء للبلد الذي نشأ فيه والفرصة الذهبية للمشاركة في المونديال، وأكد اللاعب نفسه في تصريحاته أنه لم يجرِ بعد أي "مناقشات حقيقية" بخصوص هذا التحول، لكنه أقرّ بأن مسألة الأهلية تظل مطروحة دائماً، فانضمامه المحتمل سيعزز بشكل كبير قوة المنتخب الاسكتلندي، الذي سيستفيد من سرعة ومهارات لاعب في قمة عطائه.

وتترقب الجماهير الاسكتلندية والإنكليزية، على حد سواء، القرار النهائي لهذا النجم، ففي الوقت الذي تعتقد فيه بعض الجماهير أن بارنز يجب أن يقاتل من أجل مكانه مع إنكلترا، يرى آخرون أن فرصة اللعب في كأس العالم لا تُعوض، خصوصاً عندما يكون مصير تأهلك بين يديك.