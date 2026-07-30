باركولا يُناقش مستقبله مع مدرب نادٍ إنكليزي.. وهذا موقف "الباريسي"

وافق مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برادلي باركولا (23 عاماً)، على خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما أبلغ إدارة بطل دوري أبطال أوروبا بموافقته على الرحيل إلى عملاق "البريمييرليغ" في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الثلاثاء، أن برادلي باركولا وافق على الانضمام إلى نادي ليفربول الإنكليزي، بعدما تواصل مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا، الأمر الذي فتح باب المفاوضات بشكل رسمي مع القائمين على باريس سان جيرمان، الذين ما زالوا يعملون على دراسة العرض من دون أخذ القرار النهائي.

ولم يوافق برادلي باركولا على تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، الذي ينتهي في شهر يونيو/حزيران عام 2028، لأنه يُريد الانتقال إلى فريق ليفربول الإنكليزي، بعدما تحدث مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا، الذي شرح للمهاجم جميع الخطط التي تم تخصيصها خلال ثلاثة وعشرين عاماً مع "الريدز" في الموسم القادم.

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ورغم أن برادلي باركولا أعطى موافقته الرسمية حتى تتم المباشرة في عملية المفاوضات، لكنه ملزم بانتظار الجواب النهائي للقائمين على إدارة باريس سان جيرمان، التي لن تتخلى عن المهاجم إلا بعد حصولها على جميع المطالب المالية، وبخاصة أن المهاجم يُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي، ما يجعل الأمر صعباً، لكنه غير مستحيل، الأمر الذي سيجعل هذه الصفقة إحدى أبرز المفاجآت في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.