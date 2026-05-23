باركولا نجم الباريسي بين البريمييرليغ والبوندسليغا والحسم قريباً

أمسى نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي باركولا (23 سنة) مطلوباً بقوة في ميركاتو الصيف، بعد ما قدمه مع النادي الباريسي في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، ومن المتوقع أن يظهر أكثر في بطولة كأس العالم التي ستُقام في أميركا وكندا والمكسيك.

وكشف موقع سبورت إف آر الفرنسي، السبت، أن النجم الفرنسي برادلي باركولا (23 سنة) لن يبقى مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل 2026-2027، وسيكون على لائحة المغادرين من تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي، بعد عدة مواسم قدم فيها مستوى رائعاً على أرض الملعب وسجل وصنع الكثير من الأهداف مع النادي الباريسي.

ووفقاً للتفاصيل، فإن عدة أندية من البريمييرليغ وضعت على قائمة التعاقدات هذا الصيف اسم باركولا، خصوصاً بسب سرعته مع الكرة وقدرته على المراوغة والتفوق في الثنائيات، وظهوره في المباريات الكبيرة بمستوى أكثر من رائع، وهذه المميزات تحتاجها أندية الدوري الإنكليزي الذي يشتهر بالسرعة والتمريرات المباشرة والقوة البدنية في الثنائيات.

في المقابل، يظهر اهتمام كبير من نادي بايرن ميونخ الألماني أيضاً بالتعاقد مع باركولا في ميركاتو الصيف، خصوصاً أن مدرب النادي البافاري فينسنت كومباني يحتاج لجناح أيسر سريع ومهاري إلى جانب الكولومبي لويس دياز، وهو بحاجة للاعب يُمكنه أن يلعب دور البديل الناجح في خط الهجوم، وذلك من أجل منح عمق هجومي قوي في التشكيلة الألمانية.

ومن المتوقع أن يحسم باركولا موقفه بعد نهاية الموسم مع نادي باريس سان جيرمان وربما بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026، حيثُ من المتوقع أن يُشارك مع المنتحب الفرنسي في البطولة العالمية، وممكن أن تكون له بصمة ذهبية على أرض الملعب في حال المشاركة في مباريات منتخب "الديوك".