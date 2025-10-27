- خطأ إداري فادح يحرم باراغواي من حلم كأس العالم للركبي 2027: إشراك لاعب أرجنتيني غير مؤهل أدى إلى إقصاء المنتخب من التصفيات، مما صدم الجماهير وأحبط آمالهم في المشاركة العالمية. - إشادة وصرامة في تطبيق اللوائح: رغم اعتراف باراغواي السريع بالخطأ، أصر الاتحاد الدولي للركبي على تطبيق اللوائح، مما أدى إلى استفادة البرازيل وتأهلها للملحق في دبي. - أهمية الانضباط الإداري في الرياضة: تكرار الأخطاء الإدارية، كما حدث مع إسبانيا سابقاً، يبرز ضرورة الدقة والالتزام بالقواعد لضمان النجاحات الرياضية.

دفع منتخب باراغواي ثمن خطأ إداري فادح، بعد إشراكه لاعباً أرجنتينياً غير مؤهل في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2027 للركبي، ما يحرم البلاد من المشاركة في أكبر حدث عالمي للعبة، ويصدم الجماهير التي كانت تترقب استمرار المغامرة التاريخية.

واعترف اتحاد باراغواي للركبي بأن إشراك اللاعب راميرو أماريا في مواجهة البرازيل قبل الملحق كان مخالفة صريحة للوائح الدوليةـ وفقاً لما نشره موقع راديو "أر إم سي سبورت" الفرنسي، أمس الأحد، ويبلغ اللاعب 25 عاماً، ويعيش منذ أكثر من أربع سنوات في باراغواي، لكنه مولود في مدينة مرسيدس التابعة لإقليم كورينتيس الأرجنتيني، ما يجعله غير مؤهل لتمثيل باراغواي دولياً وفق القوانين المعمول بها.

وأشاد الاتحاد الدولي للركبي بموقف باراغواي واعترافها السريع بالخطأ، لكنه أصر على تطبيق اللوائح بصرامة مطلقة. ويحسم القرار بإقصاء المنتخب من مسار التأهل بشكل مباشر، فتتبخر آماله في خوض أول ظهور بالمونديال الذي سيقام في أستراليا عام 2027، وسط خيبة أمل كبيرة داخل الوسط الرياضي المحلي.

واستفاد منتخب البرازيل من هذا الإقصاء، ليتقدم لخوض الملحق في بطولة ستقام في دبي بين 8 و18 نوفمبر/تشرين الثاني، برفقة منتخبات بلجيكا وناميبيا وساموا، في مسعاه لنيل البطاقة الـ24 والأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم. وتنقلب الأدوار سريعاً من احتفال باراغواي بالفوز في الملحق إلى جلوسها أمام التلفاز تتابع منافسات لم تعد جزءاً منها. ويتكرر هذا السيناريو بعدما مرّت به إسبانيا قبل أعوام قليلة، إثر استبعادها من كأس العالم 2019 ثم كأس العالم 2023 بسبب لاعبين غير مؤهلين. وتبرز الواقعتان أهمية العمل الإداري الدقيق، لأن الأخطاء الورقية قد تُسقط ما تبنيه الفرق داخل الملاعب.

ويتواصل العد التنازلي لأول نسخة في تاريخ كأس العالم للركبي تضم 24 منتخباً بدلاً من 20، وقد ضمن 23 منتخباً مقاعدها حتى الآن: فرنسا، نيوزيلندا، إيطاليا، أيرلندا، جنوب أفريقيا، اسكتلندا، ويلز، فيجي، أستراليا، إنكلترا، الأرجنتين، اليابان، جورجيا، إسبانيا، البرتغال، رومانيا، تونغا، أوروغواي، كندا، الولايات المتحدة، تشيلي، زيمبابوي، وهونغ كونغ التي تخوض مشاركتها الأولى.

ويُظهر درس باراغواي القاسي أن الفوز ليس كافياً للوصول إلى كأس العالم، وأن الانضباط الإداري شريك أساسي في النجاحات الرياضية، بينما تؤكد القصة أن بطاقة الحلم لا تُحمَل فقط بالعرق والقتال في الملعب، بل أيضاً بالدقة والاحترام الكامل للقواعد.