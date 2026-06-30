باراغواي تعيش على وقع احتفالات وعطلة وطنية بعد إقصاء ألمانيا

- أعلن رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، عطلة رسمية احتفالاً بتأهل منتخب بلاده لدور الـ16 في كأس العالم 2026 بعد إقصاء ألمانيا، مشيداً بالعزيمة والإيمان والقوة التي أظهرها الفريق. - لعب الحارس أورلاندو جيل دوراً حاسماً في الفوز التاريخي بتصديه لركلتي جزاء، مما قاد باراغواي لتحقيق انتصار غير مسبوق على ألمانيا في ركلات الترجيح. - عبّر اللاعبون عن فرحتهم وتأثرهم، حيث أهدى خوليو إنسيسو الفوز لجده، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل هدية وعناقاً لشعب باراغواي بأكمله.

تحوّلت فرحة منتخب باراغواي ببلوغ دور الـ16 في كأس العالم 2026، إلى حدث وطني، بعدما أعلن رئيس البلاد، سانتياغو بينيا، اليوم الثلاثاء، عطلة رسمية احتفالاً بإقصاء منتخب ألمانيا، في الدور الـ32 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي بيان نشر على حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن بينيا، قرار العطلة الرسمية، وأضاف: "باراغواي العظيمة. اليوم، يحتفل بلد بأكمله. فلنحتفل بفوز فريق يُمثل أعمق جزء من هويتنا: العزيمة والإيمان والقوة لشعب لا يعرف الاستسلام. شكراً لكم، على هذه الفرحة العارمة، وعلى توحيد ملايين الباراغوايانيين تحت راية واحدة مرة أخرى". ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بعد خروج عدد كبير من أنصار منتخب باراغواي للاحتفال، بهذا الإنجاز التاريخي.

وشهدت المنطقة المختلطة عقب اللقاء أجواءً عاطفية، طغت عليها مشاعر الفرح والدهشة، وسط صعوبة واضحة في كبح انفعالات اللاعبين. وتصدر المشهد نجم المباراة، الحارس أورلاندو جيل، الذي لعب الدور الأبرز في هذا الإنجاز، بعدما تصدى لركلتي جزاء خلال الحسم من علامة الجزاء، ليقود بلاده إلى انتصار غير مسبوق على منتخب ألمانيا، الذي لم يخسر في ركلات الترجيح بتاريخ مشاركاته في كأس العالم.

وعلّق أورلاندو جيل قائلاً: "أنا فخور وسعيد، وكذلك البلد بأكمله. لقد كان الأمر أشبه بفيلم رعب؛ الألمان كانوا يهاجمون من كل جانب. لا أصدق ما حققناه؛ لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير. لطالما آمن بنا شعب باراغواي، في السراء والضراء، لذا أود أن أشكرهم من كل قلبي".

من جهته، كان خوليو إنسيسو، مسجل هدف منتخبه في اللقاء، من أكثر اللاعبين تأثراً، حيث قال في تصريح صحافي بعد المواجهة: "شكراً لكم جميعاً، أنا سعيد، وأودّ أن أهنئ جميع زملائي في الفريق على جهودهم. في الحقيقة، خلال ركلات الترجيح، كنا جميعاً نتوق بشدة لأن تنتهي المباراة لمصلحتنا في أسرع وقت ممكن، واضطررنا للانتظار حتى اللحظة الأخيرة. الحمد لله أننا تأهلنا". وأضاف إنسيسو، والدموع تملأ عينيه: "أهدي هذا الفوز إلى جدي. إنه أفضل يوم في حياتي، ولا أستطيع التفكير إلا فيه. إنه بمثابة هدية وعناق لبلدنا وشعبنا بأكمله. هذا الفوز لهم أيضاً".