بادو الزاكي مدرباً لمنتخب الأردن بعد نهاية حقبة السلامي

- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مديراً فنياً لمنتخب "النشامى"، خلفاً لجمال السلامي، بعقد يمتد لعام واحد، استعداداً لنهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية. - يتمتع بادو الزاكي بسيرة ذاتية مميزة، حيث قاد المنتخب المغربي لإنجاز تاريخي في كأس العالم 1986، وتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي في نفس العام، وحقق نجاحات مع نادي ريال مايوركا الإسباني. - الزاكي لديه خبرة واسعة في التدريب، حيث أشرف على منتخبات وأندية متعددة، منها الوداد، الفتح الرباطي، واتحاد طنجة، بالإضافة إلى منتخبي السودان والنيجر.

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، في بيان رسمي، تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي (67 عاماً) مديراً فنياً جديداً لـ"النشامى"، حتى يقود المرحلة القادمة بعد نهاية حقبة جمال السلامي الذي ظهر رفقة رفاق موسى التعمري في بطولة كأس العالم 2026. وجاء في البيان الذي نشر على منصة "إكس" الأحد: "قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة الأمير علي بن الحسين، تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مدرباً للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات بطولة كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027".

ويأتي الإعلان عن التعاقد مع المدرب المغربي بادو الزاكي، بعقد يمتد لعام واحد، بعد موافقة مجلس الإدارة خلال اجتماعه على قبول استقالة المدير الفني السابق جمال السلامي والجهاز الفني المعاون، مع توجيه الشكر والتقدير لهم على جهودهم خلال الفترة الماضية، على أن يتم تقديم مدرب النشامى الجديد مع الإعلان عن الطاقم الفني وفقاً لتوصية الزاكي.

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يذكر أن بادو الزاكي يتمتع بسيرة حافلة لاعباً ومدرباً، إذ قاد المنتخب المغربي إلى إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم 1986، التي أقيمت في المكسيك، بعد بلوغ دور الـ16، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1986، وحقق مسيرة مميزة مع نادي ريال مايوركا الإسباني، ليتوجه بعدها إلى عالم التدريب، حيث قاد "أسود الأطلس" في كأس أمم أفريقيا عام 2004، وأشرف على تدريب عدد من الأندية والمنتخبات، مثل الوداد، الفتح الرباطي، واتحاد طنجة، ومنتخبي السودان والنيجر أيضاً.