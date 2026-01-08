- أشاد بادو الزاكي بالبنية التحتية والتنظيم العالمي لبطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، مشيراً إلى المستوى الفني الجيد للبطولة ووجود منتخبات قوية مثل المغرب، الجزائر، مصر، ساحل العاج، السنغال ونيجيريا، مما يجعل التنبؤ بالفائز صعباً. - تحدث الزاكي عن أداء المنتخبات، مشيراً إلى الانتقادات الموجهة للمنتخب المغربي رغم نتائجه الإيجابية، وتماسك المنتخب الجزائري، وقدرة المنتخب المصري على الفوز بفضل لاعبيه المميزين. - أكد الزاكي على أهمية أوناحي في المنتخب المغربي وأشاد بالحارس المصري محمد الشناوي، وعلق على خروج تونس من البطولة، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على الفريق ككل.

حلّ أسطورة كرة القدم المغربية خلال فترة ثمانينيات القرن الماضي بادو الزاكي (66 عاماً) ضيفاً على "العربي الجديد" للحديث عن أجواء كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، والتي تمتدُّ حتى الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، بعدما حجزت ثلاثة منتخبات عربية مكانها في دور ربع النهائي، وهي المغرب والجزائر ومصر.

ويُقام ربع نهائي كأس أمم أفريقيا في نسخته الحالية على مدار يومين، حين يلعب منتخب المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي ونجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي أمام نظيره الكاميرون، وسط تطلعات "أسود الأطلس" إلى تحقيق اللقب الثاني تاريخياً بعد نسخة 1976، بينما ستلاقي مصر، مع نجمها محمد صلاح، أسطورة نادي ليفربول، ساحل العاج، بطل النسخة الماضية، وسط أحلام الفراعنة بخطف التاج الثامن في تاريخهم، بعدما كان آخر تتويج في عام 2010 بحقبة "المعلم" حسن شحاتة. أمّا منتخب الجزائر، فسيُواجه نيجيريا في مباراة يطمح خلالها رفاق لاعب الأهلي السعودي الحالي ومانشستر سيتي سابقاً رياض محرز لمتابعة رحلة التفكير في اللقب الثالث بعد 1990 و2019.

كيف يقيّم بادو الزاكي بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية في المغرب، وما هو حكمك على مردود المنتخبات عموماً؟

بكلّ صراحة، نسخة كأس أمم أفريقيا في المغرب هي نسخة استثنائية بحُكم البنية التحتية، وبحكم الملاعب الموجودة على مستوى عالٍ، وكذلك الظروف التي عاشتها جميع المنتخبات التي وجدت فنادق وتنظيماً بمعايير عالمية من أجل أن تُلعب المباريات في أفضل الأحوال.

وبالنسبة إلى المردود الفني، نرى أن المستوى جيد لا بأس به، بحكم وجود منتخبات قوية وأخرى لها تاريخ في كرة القدم الأفريقية، وتسعى إلى لعب الأدوار المتقدمة، ولمَ لا؟ الفوز بالكأس، ولا يمكن أن نرشّح منتخباً واحداً فقط. في البداية، كنّا نرشّح المغرب بقوة بحكم كونه البلد المنظّم، لكننا اليوم نرى منافسين حاضرين بقوة، مثل ساحل العاج والسنغال ونيجيريا والجزائر ومصر، فهذه منتخبات تملك تاريخاً في كرة القدم، ولديها طموحٌ لأن تكون هذه الكأس من نصيبها، ما يجعل التكهّن صعباً، ولا يُمكن الجزم بمن سيفوز بالبطولة.

منتخب المغرب، إلى حدّ اليوم، لم يُقنع من حيث الأداء رغم النتائج. ما سبب ذلك؟

في مباريات بحجم كأس أمم أفريقيا، يُنتظر أن يكون الأداء مقنعاً، لكنّه لا يكفي، عليك أن تعرف كيف تنتصر. المنتخب المغربي خلال الفترة الماضية يتعرّض لانتقادات الجماهير المغربية التي تطالب بالنتيجة والأداء في الوقت نفسه، وهو أمرٌ يصعب تحقيقه دائماً، حتى مع توفّر لاعبين على مستوى عالٍ، وحتى مع وجود منتخب قوي. الميزة التي يتمتع بها منتخب المغرب هي قدرته على التأقلم مع المباريات، ومعرفة كيفية الفوز فيها مهما كان حجم الخصم الذي أمامه.

لكن لماذا يجد منتخب المغرب صعوبات أمام المنتخبات المتوسطة أو الضعيفة؟

هذا أمرٌ طبيعي، بحُكم أنّ منتخب المغرب سمعته تسبقه، وأصبح يُصنَّف بين أقوى المنتخبات، بخاصة بعد احتلاله المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022، وهكذا فإنّ أيّ منتخب يواجهه يدخل المباراة بطموحٍ كبيرٍ ورغبةٍ في الانتصار عليه، أو على الأقل تعقيد مهمته. ورغم هذه الصعوبات، يعرفُ منتخب المغرب كيف ينتصر، وكيف يحصد النقاط الثلاث، سواء داخل الديار أو خارجها.

هل ستؤثر إصابة أوناحي على منتخب المغرب؟

أوناحي لاعبٌ مهم، ويُقدّم إضافة كبيرة لوسط الميدان، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، ويمتلكُ حلولاً تساعدُ اللاعبين في الخط الأمامي، لكنّ كرة القدم علّمتنا أن الغيابات واردة في كلّ مرحلة، لذلك غيابه مؤثر بطبيعة الحال، لكن المنتخب لديه أسماء في دكة البدلاء قادرة على تقديم الإضافة، والقيام بالدور المطلوب من قبل المدرب المغربي.

كيف يُقيّم بادو الزاكي أداء منتخب الجزائر في هذه البطولة؟

بكلّ صراحة، المنتخب الجزائري، رغم تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات، كان مردوده متذبذباً بين أداءٍ جيدٍ وآخر متوسط. لكن في مباراته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية ظهر فريقاً مُتماسكاً، من الصعب اختراق خطوطه، وهو يجيد الاعتماد على الهجمات المرتدّة السريعة التي تخلق فرصاً وتُشكّل خطورة على الخصوم.

ماذا عن المنتخب المصري؟

منتخب مصر لم يظهر بعد بالشكل الذي نعرفه حتى الساعة، لكنه يعرف كيف يخطف الانتصارات، بخاصة مع وجود لاعبين مميزين في الخط الأمامي، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش.

من هو أفضل حارس برأي بادو الزاكي في كأس أمم أفريقيا الحالية؟

حتى الآن، لا يمكن الجزم بوجود شخص تفوّق بشكلٍ واضح، رغم حضور أسماء كبيرة مثل بونو ومحمد الشناوي. لكنّ الحارس المصري قدّم إضافة مهمة، بخاصة في مباراة جنوب أفريقيا، حين لعب منتخبه بعشرة لاعبين وتعرّض لضغط كبير، ولولا تدخلاته الحاسمة، لكانت النتيجة مختلفة، إذ أبقى على شباكه نظيفة، كان سيعود منتخب جنوب أفريقيا في المباراة وربما ينتصر، لهذا لفت نظري وأعطى إضافة لفريقه.

هل شكّل خروج منتخب تونس من أمم أفريقيا مفاجأة لك؟

لم يكن مفاجأة برأيي، كما يقول المثل لدينا هنا في المغرب: "لي ضرْبته يده ما يبكي". المنتخب التونسي هو من وضع نفسه في هذا المأزق، بعدما كان متقدماً وكانت الأمور تسير لصالحه، والخصم المالي كان يلعب بعشرة لاعبين. كما نقول دائماً ونعطي مثالًا حول "الخبث الكروي" لدى لاعبي تونس، الذين نقول إنّهم يعرفون كيفية قتل المباراة وتخفيض الريتم، لكنهم منحوا الفرصة للمنافس، بخاصة أنّ الخصم كان منقوص العدد، ما جعله يعود في المباراة ليأخذ اللقاء إلى المكان الذي يريده، سواء بالتعادل أو بركلات الترجيح. منتخب مالي لم يكن أفضل من تونس، لكن الأخير هو من وضع نفسه في هذه الورطة.

مشجعو تونس يُحمّلون الجهاز الفني مسؤولية الخروج من البطولة، ما رأي بادو الزاكي بذلك؟

نحترم الآراء، لكن لا يُمكن تحميل المسؤولية للإطار الفني وحده بقيادة المدرب سامي الطرابلسي هذه الهزيمة، فهذا ظلمٌ في الحقيقة. ليس هو من نفّذ ركلات الترجيح، هو أعطى التعليمات، ورأينا كيف فرض منتخب تونس نفسه خلال المباراة، وبين فترة وأخرى، كادت الأمور تنقلب رأساً على عقب في ثانية واحدة. لذلك لا أحمّل الطرابلسي المسؤولية رغم الانتقادات الموجّهة إليه، فالانتصار دائماً يكون جماعياً، وعند الخسارة يتحمّلها الناخب الوطني (المدرب).