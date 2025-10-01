بادوسا تُنهي موسمها في التنس وتُحدد موعد العودة

- أعلنت باولا بادوسا، المصنفة 19 عالمياً، نهاية موسمها في التنس لعام 2025 بسبب إصابة قوية في الظهر، مؤكدة عودتها في 2026. - تعاني بادوسا من إصابة مزمنة في الفقرات وآلام في فخذ الساق اليسرى، مما أدى إلى انسحابات متكررة، كان آخرها في بطولة الصين المفتوحة. - رغم التحديات، أكدت بادوسا عبر إنستغرام عزمها على العودة أقوى، مشيرة إلى اكتشافها لقوتها الداخلية في أصعب الأوقات.

أعلنت لاعبة التنس الإسبانية باولا بادوسا (27 سنة)، نهاية موسمها في ملاعب التنس في عام 2025، ولن تكون حاضرة في مباريات البطولات المتبقية لهذا الموسم، وهي التي سبق لها أن احتلت المركز الثاني في التصنيف العالمي لنجمات التنس المحترفات.

وأكدت بادوسا، صاحبة المركز الـ19 في التصنيف العالمي للمحترفات حالياً، أن الإصابة القوية التي تعرضت لها وأجبرتها على الانسحاب قبل أيام من بطولة الصين المفتوحة للتنس، ستُعيق عودتها إلى الملاعب قريباً، وبالتالي ستحتاج إلى فترة راحة حتى نهاية عام 2025، خصوصاً من إصابة الظهر المتكررة في الفترة الأخيرة، على أن تعود إلى الملاعب من جديد في منافسات موسم عام 2026. ونشرت بادوسا رسالة خاصة عبر حسابها في إنستغرام قالت فيها: "لا يهمُ عدد العقبات التي تعترض طريقي، أعدكم بهذا: سأواصل القتال، سأواصل التقدم، وسأواصل إيجاد الطريقة للعودة، أراكم في عام 2026. هناك لحظات أسأل نفسي فيها كيف أتمكن من الاستمرار في أصعب وأوجع الأوقات. والحقيقة أنني أكتشف في تلك اللحظات القوة الأعمق داخلي. كل تعثر يؤلمني، لكنه يذكرني أيضاً كم أرغب في القتال، وكم أريد أن أعود أقوى".

ووفقاً للتقرير الطبي الخاص بإصابة اللاعبة الإسبانية، فإن هذه المرة كانت الآلام في الجزء الداخلي من فخذ الساق اليسرى السبب في خروجها من الملعب في أولى مشاركاتها هذا الموسم، بعد ظهورها في نهائيات كأس بيلي جين كينج في شينزن، حيث عززت صفوف المنتخب الإسباني بقيادة كارلا سواريز. كما أن بادوسا تُعاني من إصابة مزمنة تتمثل في كسر إجهادي بإحدى الفقرات، وتعلمت التعايش مع هذه الإصابة والمنافسة، لكن الانسحابات من البطولات باتت تتكرر كثيراً في الفترة الأخيرة.

وغابت بادوسا ثلاثة أشهر عن الملاعب قبل أن تعود إلى المنتخب منذ أسابيع، ثم شاركت في بطولة بكين بحثاً عن استعادة الإيقاع الطبيعي حتى نهاية الموسم، لكنها لم تتمكن من اللعب بشكل جيد واضطرت إلى انسحاب جديد، هو الانسحاب السابع عشر في مسيرتها. وكانت قد انسحبت أمام التشيكية كارولينا موتشوفا في المباراة التي توقفت عند الشوط السادس، لتُصبح القدرة على الاستمرار والمنافسة معاناة للنجمة الإسبانية، التي أظهرت أفضل مستوى لها هذا العام في بطولة أستراليا المفتوحة عندما بلغت الدور نصف النهائي قبل أن توقفها المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا.