بادوسا تعود إلى الملاعب بفوز مع سابالينكا في بطولة بريسبن

عادت لاعبة التنس الإسبانية باولا بادوسا (28 سنة)، إلى الملاعب من جديد وحققت فوزاً مستحقاً إلى جانب المصنفة الأولى عالمياً، البيلاروسية آرينا سابالينكا، وذلك في منافسات فئة الزوجي في بطولة بريبسن الأسترالية التحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وابتعدت لاعبة التنس الإسبانية باولا بادوسا (28 سنة)، عن الملاعب من يوم 28 سبتمبر/أيلول بعد انسحابها من بطولة بكين المفتوحة للتنس، لتعود بقوة إلى جانب البيلاروسية، آرينا سابالينكا، ليتغلب الثنائي على الثنائي الروسي الصيني المكون من ليودميلا سامسونوفا وشواي تشانغ، المصنفتين 17 و81 على الترتيب، بمجموعتَين نظيفتَين (7-6) و(7-6).

وستواجه بادوسا و سابالينكا في الدور المقبل الثنائي المكون من الإسبانية كريستينا بوكشا والأسترالية إيلين بيريز، واللتان حققتا فوزاً ساحقاً على الأستراليتَين، كيمبرلي بيريل وتاليا جيبسون، بمجموعتين نظيفتين (6-2) و(6-صفر)، كما تشارك بادوسا أيضاً في منافسات الفردي بنفس البطولة، وستكون مباراتها الافتتاحية أمام التشيكية ماري بوزكوفا، التي تغلبت على الرومانية جاكلين كريستيان بنتيجة (6-4) و(6-3).

وكانت بادوسا نشرت رسالة خاصة عبر حسابها في "إنستغرام" يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت فيها نهاية موسمها في عام 2025، قائلة: "لا يهمُ عدد العقبات التي تعترض طريقي، أعدكم بهذا: سأواصل القتال، سأواصل التقدم، وسأواصل إيجاد الطريقة للعودة، أراكم في عام 2026. هناك لحظات أسأل نفسي فيها كيف أتمكن من الاستمرار في أصعب وأوجع الأوقات. والحقيقة أنّني أكتشف في تلك اللحظات القوة الأعمق داخلي. كل تعثر يؤلمني، لكنه يذكرني أيضاً كم أرغب في القتال، وكم أريد أن أعود أقوى".