طالبت 25 جهة مؤيدة لقضية فلسطين في بادالونا، مجتمعة تحت "منصة بادالونا ضد الإبادة" و"ائتلاف كفى تواطؤا مع إسرائيل"، بتعليق مباراة يوفنتوت-بادالونا الإسباني أمام هولون الإسرائيلي، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال كرة السلة، المقررة إقامتها الأربعاء المقبل في القاعة الأولمبية في المدينة الكتالونية.

وذكرت المتحدثة باسم ائتلاف "كفى تواطؤا مع إسرائيل" أليس سامسون، في حديث أمام الصحافيين، بحسب وكالة (إفي) الاثنين: "نطالب برياضة تضع الحياة والعدالة في مركز الاهتمام، نعلم أن كثيراً من اللاعبات يشعرن بالأمر نفسه، ونعلم أن كثيراً من اللاعبين أعربوا عن تضامنهم. ما نحتاجه هو أن تحترم المنافسات هذا النداء، وأن تحترم الشعب الفلسطيني، وأن تكف عن تغليب مصالح لا تخدم سوى العلامات التجارية الكبرى".

وعبّرت الجهات المنظمة عن مطالبها، الاثنين، أمام القاعة الأولمبية في بادالونا، حيث ستقام مباراة أعلنتها لجنة مكافحة العنف عالية الخطورة، والتي ستُجرى في نهاية المطاف خلف أبواب مغلقة، وعلى الرغم من هذا القرار، أكدت المنصات تنظيم تظاهرة سلمية، الأربعاء عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت المدينة، مفتوحة لجميع المواطنين، بهدف المطالبة "باستبعاد الأندية الإسرائيلية من جميع المنافسات الرياضية".

وقالت المتحدثة باسم منصة بادالونا ضد الإبادة في غزة وفلسطين خيمينا سيلفا: "ليست مباراة عادية، بل مباراة تُستخدم لغسل صورة إسرائيل عبر الرياضة. لا يمكن السماح لإسرائيل بالمشاركة في فعاليات رياضية دولية بينما قتلت هذا العدد الكبير من الرياضيين"، كما أشارت سيلفا إلى أنه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، "كان الرد فورياً"، بينما أعربت سامسون عن أسفها لأن "التعامل مع إسرائيل لا يجري بالطريقة نفسها، رغم أن خبراء يتحدثون عن أكثر من 600 ألف شخص فلسطيني قُتلوا".

وأكدت المنظمات الداعية أن تحركها سيستمر "حتى تحقيق الهدف"، ولم تستبعد توسيع احتجاجاتها إلى مباراة الجولة 20 من اليوروليغ، التي سيستقبل فيها برشلونة فريق مكابي تل أبيب يوم 6 يناير/كانون الثاني في ملعب بالاو بلاوغرانا.