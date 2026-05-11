باجيو: حين لا أستطيع النوم أفكر في أنّني سجلت تلك الركلة ثم أغفو

- عبّر روبرتو باجيو عن شعوره بالذنب بسبب الركلة الترجيحية الضائعة في نهائي مونديال 1994 وتأثير الإصابات على مسيرته، خاصة إصابة الرباط الصليبي عام 1985. - تناول انتقاله من فيورنتينا إلى يوفنتوس عام 1990، وعلاقته بزميله ديل بييرو، وتعاطفه مع رونالدو، وذكرياته مع مارادونا. - أبدى قلقه بشأن وضع كرة القدم الإيطالية، مشيراً إلى نقص اللاعبين المحليين ودعا لدعم المواهب الشابة لتحسين أداء المنتخب الوطني.

كشف روبرتو باجيو (59 عاماً)، أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن تفاصيل حياته في مقابلة مطولة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، الأحد، بالتزامن مع صدور كتابه "نور في الظلام"؛ إذ تطرّق إلى العديد من الومضات التي عاشها خلال مسيرته، من الركلة الترجيحية في نهائي مونديال 1994 إلى إصابته، وكذلك علاقته بالأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا ومواطنه الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، كما أبدى رأيه في القضايا التي تواجه المنتخب الإيطالي بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الثالثة توالياً، عقب الغياب عن نسختَي 2018 في روسيا و2022 في قطر.

وحول تلك الضربة التي تحدّث عنها سابقاً في العديد من الحوارات قال باجيو: "شعرتُ بالذنب نيابةً عن كلّ إيطالي، وتمنيتُ لو أختفي. شعرتُ بخزيٍ لا يُوصف، كانت من تلك المشاعر التي تبقى عالقةً في النفس حتى مع مرور السنين، ومع مرور الوقت يتعلم المرء التعايش معها، لكنها جرحٌ لا يندمل تماماً"، ليعترف باجيو بأنّ ركلات الترجيح في كأس العالم 1994 لا تزال تطارده "باستمرار"، إذ قال في هذا الصدد: "أحياناً، أفكر فيها وأنا مستيقظ في سريري عندما لا أستطيع النوم، أتخيل نفسي أسجل هدفاً، ثم أغفو".

وعانى باجيو خلال مسيرته من إصابات متكررة أثّرت كثيراً على علاقته بكرة القدم، فقد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي في مايو/ أيار 1985، بعد فترة وجيزة من انضمامه إلى فيورنتينا قادماً من فيتشنزا، ويتذكر تلك الفترة قائلاً: "ذهبنا إلى سانت إتيان في سيارة فورد العائلية القديمة، في رحلة صامتة استمرت 12 ساعة، كنت مرعوباً من عدم اللعب مجدداً. عندما استيقظت من التخدير كنت أصرخ من الألم، ولم أستطع تناول المسكنات، فقلت لأمي: إن كنتِ تحبينني، فاقتليني". وخلال فترة تعافيه، رفض حتى راتبه قائلاً: "احتفظت بشيكات فيورنتينا، لأنني كنت أشعر بالخجل من الحصول على المال وأنا غير قادر على اللعب، فبالنسبة لي لطالما ارتبط العمل بالكرامة".

لاحقاً في عام 1990، انتقل باجيو من فيورنتينا إلى يوفنتوس في صفقة قياسية آنذاك، وخلّف هذا الانتقال مرارة في نفوس مشجعي "الفيولا"، ما أدى لاندلاع أعمال شغب في شوارع فلورنسا في الأيام التالية. ويقول روبرتو عن تلك الأيام: "انتفضت المدينة، وبكيتُ بحرقة. كان بإمكانك سماع سيارات الإسعاف تمر في طريقها إلى مقر فيورنتينا؛ حيث استمرت الاشتباكات لثلاثة أيام. لم أرغب أبداً في ذلك، وشعرتُ بالذنب".

كما تحدث باجيو عن عدد من زملائه السابقين، بمن فيهم أسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو، الذي ربطته به علاقة مميزة للغاية قائلاً: "كنا نتحدث باللهجة الفينيسية في غرفة الملابس، وهذا ما قرّبنا من بعضنا، ولا يزال هذا يحدث حتى اليوم عندما نلتقي"، كما أبدى تعاطفه مع الظاهرة البرازيلية رونالدو بعدما عانى هو الآخر من إصابات مؤثرة: "لقد تألمت كثيراً لأجله عندما أصيبت ركبته، لقد كان موهبة فذة وشيئاً نادراً حقاً، وربما لهذا السبب أثر ألمه فيّ أكثر".

وبالعودة إلى تلك الحقبة، كان دييغو مارادونا في أوج عطائه عندما كان باجيو يشق طريقه نحو النجومية، وعنه قال: "لقد كان مميزاً ومتواضعاً. ذات مرة، على متن طائرة متجهة إلى الأرجنتين، لعبنا بالكرة معاً، على ارتفاع 10,000 متر كدنا نلامس السماء".

وفي نهاية حديثه، أبدى باجيو رأيه في الوضع الراهن لكرة القدم الإيطالية والمشاكل التي تواجه المنتخب الوطني في أعقاب فشله في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي: "هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إصلاح، فلم يعد الأطفال يلعبون في الشوارع، وفي الدوري الإيطالي لا يوجد الكثير من اللاعبين الإيطاليين. إذا اضطررتَ إلى جلب لاعب ومنحه الجنسية، فهذا يعني أنك لم تجد لاعباً إيطالياً جاهزاً على المستوى نفسه. نحن بحاجة إلى وضع آلية تشجع حقاً على الاستفادة من المواهب الإيطالية الشابة؛ فالمواهب لا تزال موجودة، لكن علينا البحث عنها وحمايتها وتقدير قيمتها، ويجب أن نتحلى بالشجاعة لنثق بهم".