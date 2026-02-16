باتريس بوميل يصل تونس والترجي يستعد للإعلان الرسمي

حطّ المدرب الفرنسي باتريس بوميل (47 عاماً) رحاله في مطار تونس قرطاج الدولي، تمهيداً لتوليه تدريب نادي الترجي الرياضي التونسي، وفق معلومات خاصة حصل عليها "العربي الجديد" اليوم الاثنين، ليخلف المدير الفني المقال ماهر الكنزاري.

ووصل بوميل إلى العاصمة تونس مرفوقاً بعضوين يُنتظر أن يكونا ضمن جهازه الفني الجديد، في مؤشر واضح إلى اقتراب الإعلان الرسمي عن التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي. وتسعى إدارة الترجي إلى طي صفحة النتائج المتذبذبة، خاصة قارياً، وإعادة الفريق إلى مساره الطبيعي، في وقت يحتلّ فيه المركز الثالث في ترتيب الدوري التونسي برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، خلف الملعب التونسي (41 نقطة من 20 مباراة) والنادي الأفريقي المتصدر بـ45 نقطة من 21 مواجهة.

ومن المنتظر أن يتابع بوميل، غداً الثلاثاء، مواجهة الترجي أمام مستقبل سليمان من مدرجات ملعب بوجمعة الكميتي بباجة، ضمن منافسات الدوري المحلي (الثالثة بتوقيت القدس، الثانية بتوقيت تونس)، في خطوة أولى للاطلاع على المجموعة قبل تسلّم مهامه رسمياً. ويأمل فريق "باب سويقة" في تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر، علماً أن زملاء الحارس بشير بن سعيد لم يتلقوا سوى هزيمتَين هذا الموسم، أمام الاتحاد المنستيري في الجولة السابعة عشرة، وأمام الملعب التونسي في الأسبوع الخامس.

وشهد الترجي تحولات مهمة الأسبوع الماضي عقب الخسارة أمام الملعب المالي (0-1)، ما عجّل بإقالة الكنزاري وتكليف المدير الفني لفريق الشباب، الفرنسي كريستيان بركوني، بقيادة الفريق مؤقتاً. ونجح بركوني في تجاوز محطة حاسمة قارياً، بعدما قاد الترجي إلى فوز ثمين على بترو أتلتيكو الأنغولي بهدفين دون رد، سجلهما المالي أبو بكر دياكيتي والبوركيني جاك ديارا، ليضمن الفريق وصافة مجموعته ويبلغ الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك بوميل تجربة واسعة في القارة الأفريقية، إذ سبق أن عمل مساعداً لمواطنه هيرفي رينار مع منتخبي زامبيا وساحل العاج، كما تولى تدريب منتخب المغرب تحت 23 عاماً ومنتخب ساحل العاج، إضافة إلى تجارب ناجحة مع مولودية الجزائر وأم صلال القطري ومنتخب أنغولا.