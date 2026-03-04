بابلو صباغ ينطلق بقوة مع الأهلي الليبي ويوجه رسالة بعد الهدف الأول

- بدأ المهاجم السوري بابلو صباغ مشواره مع الأهلي طرابلس بتسجيل هدف في فوز فريقه 3-0 على الملعب الليبي، مما عزز صدارة الأهلي في الدوري الليبي الممتاز برصيد 32 نقطة. - عبر صباغ عن سعادته بالانضمام إلى الأهلي طرابلس، مؤكداً رغبته في مواصلة تسجيل الأهداف والمساهمة في تحقيق لقب الدوري، مشيراً إلى أن الفريق هو الأفضل في ليبيا. - انضم صباغ للأهلي طرابلس بعد تجربة ناجحة مع سوون الكوري، حيث سجل 17 هدفاً في 34 مباراة، ويمتلك خبرة واسعة من اللعب في أندية متعددة بأمريكا الجنوبية وآسيا.

استهل المهاجم السوري بابلو صباغ (28 عاماً)، رحلته مع فريقه الجديد الأهلي طرابلس الليبي بطريقة مميزة بعدما سجل أول أهدافه بشباك نظيره الملعب الليبي، خلال المواجهة التي انتهت بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الثالثة من إياب المجموعة الأولى بمنافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والتي عزز من خلالها صدارته برصيد 32 نقطة، مقابل 13 للفريق الخاسر.

وقال بابلو صباغ بعد المواجهة في تصريحات نشرها حساب الأهلي طرابلس الليبي على حسابه في إكس اليوم الأربعاء بعد مواجهة الأمس: "أنا سعيدٌ بخوض أول مباراة لي مع هذا النادي الكبير. أكبر ناد في ليبيا، وسعيدٌ جداً بتسجيلي الهدف الأول، لنواصل الفوز في آخر ثلاث مباريات، نحن أفضل فريق هنا، ونظهر ذلك مواجهة بعد أخرى، وأتمنى أن أواصل إحراز الأهداف ومساعدة الفريق سواء كنت على دكة البدلاء أو في التشكيلة الأساسية، ونأمل بتحقيق اللقب لأن هذا هدفنا".

وكان الأهلي الليبي قد تعاقد مع المهاجم السوري بابلو صباغ لتدعيم خط هجومه بقيادة المدرب المصري حسام البدري، وهو الذي كان محط أنظار نادي الأهلي المصري، وكان قريباً من ضمه قبل أن تنهار الصفقة في أمتارها الأخيرة، ليوقع بعدها صاحب البنية الجسدية القوية (متر و90 سنتمتراً) مع فريقه الجديد قادماً من سوون الكوري الجنوبي، بعدما سجل مع الأخير 17 هدفاً في 34 مباراة.

ويمتلك بابلو صباغ خبرة كبيرة في الملاعب بعدما بدأ مسيرته في فريق ديبورتيفو كالي في عام 2015 بكولومبيا قبل أن يمثل أندية: أورزومارزو وتونديلا ولاكويدا ومن ثم نيولز أولد بويز وإستوديانتس في الأرجنتين ولاحقاً أليانزا ليما البيروفي وبعدها سوون الكوري، مع الإشارة إلى أنه خاض عشر مباريات دولية مع منتخب سورية وسجل خلالها أربعة أهداف، ومن المنتظر أن يكون عنصراً مهماً في تشكيلة المدرب الإسباني خوسيه لانا خلال الفترة المقبلة.