بائع يحقق رقماً قياسياً مع منتخب فرنسا... سيد بلحاج يخطف الأنظار

جلب نجم منتخب فرنسا لكرة الصالات، سيد بلحاج (33 عاماً)، الاهتمام، لأن تجربته مع منتخب بلاده، لم تمنعه من المحافظة على عمله بائعاً في أحد محلات شركة ديكاتلون، ولكنه يغيب عن العمل خلال هذه الفترة، بما أنه يشارك في بطولة أوروبا لكرة الصالات، والتي تقام منافساتها في لاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا حتى 7 فبراير/شباط الحالي، ومسيرة اللاعب صاحب الأصول المغربية تعتبر محفزة للشبان، بما أنه نجح في كسب التحدي الرياضي، دون أن يفقد عمله.

وانضمّ سيد بلحاج، للمنتخب الفرنسي منذ عام 2013 وشارك في بطولة أمم أوروبا 2018، التي مثّلت نقطة تحوّل لمنتخب فرنسا، ولا يزال بلحاج يحلم بالفوز بأول لقب كبير له مع المنتخب الفرنسي. ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية، قصة سيد بلحاج، الذي يملك الرقم القياسي في عدد المباريات مع منتخب فرنسا لكرة الصالات، إذ قال اللاعب عن العمل والتدرب وكذلك خوض المباريات في الآن نفسه: "أنا محظوظ، وذلك بوجود مسؤول يُراعي جدولي الزمني ليُتيح لي فرصة التدريب والسفر. عندما أكون مع المنتخب الوطني، لديّ اتفاقية تُعفيني بموجبها جهة عملي من العمل، ويُعوّضني الاتحاد عن الدخل المفقود".

كما استعرضت الصحيفة مسيرة اللاعب لتؤكد: "لقد لفتت موهبته المبكرة، التي سمحت له باللعب في دوري الدرجة الخامسة الفرنسية، مع نادي إيسي ليه مولينو وهو في السادسة عشرة من عمره فقط، أنظار نادي أولمبيك ليون، الذي كان آنذاك يرعى جيلاً من اللاعبين الموهوبين مثل جوردان فيري، ورشيد غزال، وخافيير شافاليرين. وقال سيد بلحاج عن بدايته: "كنت أحظى بتقدير كبير، لكن إصابة طفيفة في الفخذ أبعدتني في النهاية عن أكاديميات الشباب. بالطبع، كنت أتمنى أن تسير الأمور بشكل مختلف لأرى ما كان سيحدث، لكن عندما تعشق كرة القدم، فإنك تعشق أي شيء يُلعب بالقدمين".

واختبر بلحاج حظه في كرة الصالات، بناءً على نصيحة صديق حتى يواصل ممارسة كرة القدم، وسرعان ما ارتقى في التصنيف ليُصبح بطل فرنسا أربع مرات (في أعوام 2015 و2016 و2021 و2022) وحامل الرقم القياسي الجديد بعدد مرات الاختيار في المنتخب الفرنسي متفوقاً على جمال هارون (152 مباراة)، الذي تم تجاوزه في 15 يناير، وقد خاض اللاعب 154 مباراة وسجل 48 هدفاً حتى الآن، وهو يلعب مع فريق سبورتينغ فرنسا لكرة الصالات منذ عام 2021.