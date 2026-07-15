بأمر من ألونسو.. تشلسي يتحرك لحسم صفقة نجم ريال مدريد

- يطالب تشابي ألونسو، مدرب تشلسي، بالتعاقد مع ألفارو كاريراس من ريال مدريد مقابل 42.6 مليون جنيه إسترليني، حيث يرى فيه قيمة فنية كبيرة في الجهة اليسرى. - كاريراس يفكر في قبول عرض تشلسي، خاصة بعد تراجع دوره في ريال مدريد تحت قيادة جوزيه مورينيو، الذي يفضل مارك كوكوريلا كخيار أول. - ريال مدريد لن يعارض انتقال كاريراس، إذ يركز النادي على إعادة الهيكلة تحت إشراف مورينيو لبناء فريق قادر على المنافسة في الموسم القادم.

طالب مدرب نادي تشلسي الإنكليزي، الإسباني تشابي ألونسو (44 عاماً)، إدارة "البلوز" بالعمل على حسم صفقة الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد، ألفارو كاريراس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، الأربعاء، أن تشابي ألونسو يعلم قيمة ألفارو كاريراس الفنية في الجهة اليسرى، ويريد ضمه إلى نادي تشلسي، الذي سيدفع 42.6 مليون جنيه إسترليني إلى ريال مدريد، الذي يعمل القائمون عليه في الفترة الحالية على إعادة الهيكلة، بعد قدوم المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

ويعلم ألفارو كاريراس أنه لن يكون الخيار الأول بالنسبة إلى المدرب جوزيه مورينيو، الذي سيعتمد على مارك كوكوريلا في الموسم القادم، الأمر الذي يجعل الظهير الأيمن يُفكر بقبول العرض الذي قدمه تشلسي الإنكليزي، الذي يعمل القائمون عليه في الفترة الحالية على تلبية جميع طلباته.

ومنذ إقالة تشابي ألونسو في ريال مدريد ببداية العام الحالي، تراجع دور ألفارو كاريراس مع الفريق الملكي، بعدما وصل مجموع ما خاضه خلال الموسم الماضي إلى 38 مواجهة في جميع البطولات، واستطاع تسجيل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، الأمر الذي يجعل مسألة انتقاله إلى تشلسي أمراً منطقياً.

ولن تقف إدارة نادي ريال مدريد عقبة في طريق ألفارو كاريراس في حال قرر الرحيل إلى تشلسي، لأن الفريق الملكي يعمل على إعادة الهيكلة في الفترة الحالية، ويتواصل القائمون عليه بشكل دائم مع المدرب جوزيه مورينيو، الذي يستعد لبناء كتيبة قادرة على حسم الألقاب في جميع البطولات بالموسم القادم.