بأمر المونديال التاريخي.. حسام حسن باقٍ مع منتخب مصر

- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تجديد عقد المدرب حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، للاستمرار في قيادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بعد الإنجازات التاريخية في كأس العالم 2026. - أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، أن المجلس يحرص على استكمال المشروع الفني والبناء على النجاحات المحققة، مع تجديد العقد حتى عام 2030. - حقق المنتخب المصري إنجازات بارزة في مونديال 2026، منها الانتصار الأول في تاريخ مشاركاته والتأهل للأدوار الإقصائية، قبل الخروج أمام الأرجنتين في دور الـ16.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، الأربعاء، عن تجديد التعاقد مع المدرب حسام حسن (59 عاماً)، وشقيقه إبراهيم حسن، من أجل الاستمرار في العمل داخل الجهاز الفني لـ"الفراعنة"، بعد الإنجاز الكبير، الذي حصل خلال بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وجاء في بيان الاتحاد المصري على حسابه في فيسبوك: "أعلن المهندس هاني أبو ريدة، موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني، والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية".

وتابع البيان: "أوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس الإدارة سيستكمل الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد، خلال اجتماعه المقبل، وذلك فور وصول بعثة المنتخب الوطني إلى أرض البلاد"، في إشارة واضحة إلى ما نشرته وسائل الإعلام المحلية خلال الساعات الماضية، التي أكدت أن حسام حسن سيوافق على تجديد عقده حتى عام 2030.

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ويأتي تجديد عقد حسام حسن مع منتخب مصر، بعد الإنجازات الكبيرة، التي حققها رفاق القائد محمد صلاح خلال بطولة كأس العالم 2026، عقب قدرة "الفراعنة" على الانتصار للمرة الأولى في تاريخهم في مشاركتهم بالمونديال، بالإضافة إلى التأهل للأدوار الإقصائية، قبل الخروج أمام منتخب الأرجنتين، الذي فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ16.