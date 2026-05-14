- أعلنت الولايات المتحدة تخفيف قيود التأمين المالي للمشجعين الراغبين في حضور كأس العالم 2026، بعد انتقادات واسعة للجنة المنظمة و"فيفا" بسبب تعقيدات التأشيرات. - وزارة الخارجية الأميركية، بطلب من الرئيس ترامب، كانت قد فرضت ضمان مالي بين 5 و15 ألف دولار على مواطني 50 دولة نامية للحصول على تأشيرة، مع استرداد المبلغ بعد مغادرتهم. - تم إعفاء أعضاء المنتخبات والمشجعين من الدول المتأهلة الذين يملكون تذاكر فعلية من شرط الودائع، مع تأكيد التعاون المستمر بين "فيفا" والحكومة الأميركية لتنظيم نسخة استثنائية.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تخفيف بعض القيود التي تتعلق بدفع تأمين مالي من المشجعين الراغبين في الحصول على تأشيرات للسفر وحضور مباريات كأس العالم 2026، وذلك بعد موجة واسعة من الانتقادات التي طاولت اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، بسبب تعقيدات واجهت جماهير عدد من الدول الراغبة في حضور البطولة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، بطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد فرضت قبل أشهر حملة تشديد على سياسة الهجرة إلى الولايات المتحدة، إذ فرضت على مواطني نحو 50 دولة نامية إيداع ضمان مالي يراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، شرطاً للحصول على تأشيرة للسفر لمتابعة مباريات بطولة كأس العالم 2026، على أن تُسترد هذه المبالغ بعد مغادرة الأراضي الأميركية والعودة إلى بلدانهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أنها ستعفي أعضاء المنتخبات المشاركة في مباريات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة الأميركية من شرط الودائع المالية، إضافة إلى المشجعين من الدول المتأهلة الذين يملكون تذاكر فعلية ومسجلين ضمن نظام أولوية مُخصص لتأشيرات الدخول. وقالت مساعدة وزير الخارجية مورا نامدار لشؤون القنصليات: "نظل ملتزمين حماية أولويات الأمن القومي الأميركي، مع تسهيل السفر المشروع للمشجعين الراغبين في حضور كأس العالم"، مؤكدة أن إدارة ترامب تطمح إلى تنظيم "أكبر نسخة من كأس العالم وأفضلها في تاريخ فيفا".

وعلّق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان رسمي، اليوم الخميس، على قرار وزارة الخارجية الأميركية، بالقول إنّ "إعلان وزارة الخارجية الأميركية اليوم يعكس بشكل إضافي تعاوننا المستمر مع الحكومة الأميركية وخلية العمل التابعة للبيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، من أجل تنظيم نسخة استثنائية، تحطم الأرقام القياسية وتظل راسخة في الذاكرة".

وتضم قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم التي كان مواطنوها مطالبين بدفع الضمان المالي، كلاً من الجزائر والرأس الأخضر وساحل العاج والسنغال وتونس، وتشمل القيود دولاً أخرى متأهلة، مثل هايتي، وإيران.