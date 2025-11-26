- انطلقت رحلة الشعلة الأولمبية الشتوية لألعاب ميلان-كورتينا 2026 من أثينا، حيث تم إيقادها في مكان مغلق بسبب الأمطار المتوقعة، باستخدام شعلة أضيئت مسبقًا بأشعة الشمس. - شهدت مراسم الإيقاد حضور رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الجديدة، كيرستي كوفنتري، التي أكدت على أهمية الألعاب في تعزيز السلام والصداقة بين الرياضيين. - تستمر رحلة الشعلة 63 يومًا، تمتد لمسافة 12 ألف كيلومتر عبر إيطاليا، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف حامل، استعدادًا لانطلاق الألعاب في فبراير 2026.

انطلقت رحلة الشعلة الأولمبية الشتوية لألعاب ميلان-كورتينا 2026، اليوم الأربعاء، من العاصمة اليونانية أثينا، مهد الألعاب القديمة، خلال مراسم حفل إيقاد النار في مكان مغلق بسبب توقع هطل أمطار غزيرة مما حال من إقامتها في مساحة مفتوحة في الموقع الأثري، ليتخذ المنظمون إجراءات وتعديلات فرضتها الظروف المناخية.

وتوقد الشعلة عادة بالطريقة التقليدية باستخدام أشعة الشمس، لكن المنظمين استعانوا بالشعلة التي أضيئت يوم الاثنين الماضي خلال بروفة بواسطة أشعة الشمس، واحتفظوا بها حتى تسليمها لأول حامل لها، وهو البطل اليوناني بيتروس غايداتزيس، الحاصل على الميدالية البرونزية في منافسات التجذيف في أولمبياد باريس 2024.

وشهدت مراسم إيقاد الشعلة، حضور رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الجديدة، الزيمبابوية كيرستي كوفنتري، التي خلفت في مارس/ آذار الماضي، السويسري توماس باخ، والتي وجّهت رسالة وسط ذرفها للدموع، حيث قالت: "في العالم المنقسم الذي نعيش فيه اليوم، تحتلّ الألعاب مكانة رمزية حقيقية. من واجبنا ومسؤوليتنا ضمان اجتماع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم في أجواء سلمية، الصداقة والاحترام هما اللذان يجب أن يسودا في المنافسات الرياضية".

وحمل غايداتزيس الشعلة من متحف أولمبيا الأثري الذي يحتوي تمثال هرمس، وسينقل النار الأولمبية إلى يدي بطلة التزلج الإيطالية السابقة، حاملة ذهبيتي 1992 و2002، ستيفانيا بيلموندا، ومن ثم سيتسلمها أسطورة الزحافات المعتزل، أرمين تسويغلر، المتوج بذهبيتين في 2006 و2010.

وستستمرّ رحلة الأولمبياد الشتوي 63 يوماً، وتنطلق من روما وتمتد لمسافة 12 ألف كيلومتر مروراً بأهم المدن الإيطالية والموقع الأثري في بومبيني، وسيتناوب على حملها أكثر من عشرة آلاف شخص، قبل انطلاق الحدث المنتظر في السادس من فبراير/ شباط 2026 ولغاية 22 منه.