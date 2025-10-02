انطلاق بيع تذاكر كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر

- انطلقت مرحلة البيع المسبق لتذاكر كأس العالم تحت 17 عاماً 2025 في قطر لحاملي بطاقات "فيزا"، مع طرح التذاكر لعامة الجماهير في 7 أكتوبر، بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً، وتتيح حضور أكثر من مباراة يومياً في أجواء احتفالية. - ستقام جميع المباريات في مجمع أسباير زون، بواقع ثماني مباريات يومياً، مع توفير تذاكر مميزة وتذاكر "شجع منتخبك" لمشجعي المنتخب القطري، وخيارات مخصصة لذوي الإعاقة. - البطولة تضم 48 منتخباً، وهي الأكبر في تاريخ بطولات الناشئين، وتستضيفها قطر كأول نسخة من خمس نسخ متتالية، مع انطلاقها بمباراة قطر وإيطاليا في 3 نوفمبر.

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً 2025 في قطر، انطلاق مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات "فيزا"، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الدوحة، عبر الموقع الإلكتروني، إذ ستُطرح التذاكر لعامة الجماهير في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتتوفر تذاكر بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً 2025 في قطر، بفئات يومية مختلفة بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً، ويمكن للمشجعين حضور أكثر من مباراة في اليوم، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية في منطقة المشجعين المحيطة بالملاعب، في أجواء احتفالية ومهرجان كروي نابض بالحياة. وستقام جميع المباريات، البالغ عددها 104 مواجهات، في مجمع المسابقات بأسباير زون، بواقع ثماني مباريات يومياً خلال مختلف مراحل البطولة.

كما يمكن شراء تذاكر مميزة لحجز مقاعد في المباريات الأكثر إقبالاً. وتتوفر تذاكر "شجع منتخبك" لمشجعي المنتخب القطري، والتي تتيح لهم حضور مباريات عنابي الناشئين خلال دور المجموعات، إذ تتوفر جميع التذاكر رقمياً، وتتضمن خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، الذين يمكنهم الحصول على هذه الأماكن، من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع المنتخب القطري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات إيطاليا وجنوب أفريقيا وبوليفيا، إذ سيستهل مشواره أمام منتخب إيطاليا في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الساعة 6:45 مساءً بتوقيت الدوحة، فيما يشهد استاد خليفة الدولي المباراة النهائية في 27 من الشهر ذاته، الساعة 7 مساءً. وتتوفر تذاكر النهائي ضمن فئتين، وبأسعار تبدأ من 15 ريالاً قطرياً، وتشمل أيضاً خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.

وتعتبر كأس العالم تحت 17 عاماً 2025 في قطر، الأولى من بين خمس نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر. وباعتبارها أول نسخة في تاريخ بطولة كأس عالم تضم 48 منتخباً، ستكون الكبرى على الإطلاق في تاريخ البطولات العالمية للناشئين، والتي شهدت سابقاً الظهور الأول لنجوم عالميين، مثل جيانلويجي بوفون، ولويس فيغو، وتشافي هيرنانديز، وإيدن هازارد، وأندريس إنييستا، ونيمار، ورونالدينيو، وسون هيونغ مين، وفرانشيسكو توتي.