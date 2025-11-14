انطلاق الدور الحاسم لمونديال الناشئين.. مواجهات نارية بانتظار العرب

- انطلقت منافسات دور الـ32 من مونديال الناشئين في قطر، حيث تأهلت منتخبات مصر وتونس والمغرب للأدوار الإقصائية، بينما خرجت قطر والإمارات والسعودية من الدور الأول. - يواجه منتخب مصر سويسرا، والفائز يلتقي المنتصر من أيرلندا وكندا، بينما يلتقي المغرب مع أميركا، والفائز يواجه زامبيا أو مالي. - شهد دور المجموعات 72 مباراة و250 هدفًا، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة، حيث تجاوزت لأول مرة حاجز الـ200 هدف.

تنطلق اليوم الجمعة منافسات دور الـ32 من مونديال الناشئين الذي يقام في دولة قطر، ويستمر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. واختتمت منافسات الدور الأول، حيث تأهلت ثلاثة منتخبات عربية، مصر وتونس والمغرب، للأدوار الإقصائية، بينما ودعت منتخبات قطر والإمارات والسعودية البطولة من الدور الأول، بعدما فقدت فرصة التأهل لدور الـ32 سواء مباشرة باحتلال المركزين الأول أو الثاني، أو ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات.

وبحسب الموقع الرسمي لـ"فيفا"، فقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوف منتخب مصر في مواجهة سويسرا، التي تقام اليوم الجمعة (الساعة 3 مساء بتوقيت القدس المحتلة)، والفائز منهما يلتقي المنتصر من لقاء أيرلندا ضد كندا. ويضم هذا المسار أيضاً مواجهتين من العيار الثقيل، وهما الأرجنتين ضد المكسيك، في ديربي لاتيني، يتأهل الفائز به لمواجهة الفائز من مواجهة أوروبية قوية بين البرتغال وبلجيكا، والتي تقام اليوم أيضاً. وفي الإطار نفسه، يلتقي منتخب المغرب مع أميركا عند الساعة 5:45 مساء بتوقيت القدس المحتلة، والفائز منهما يصعد لمواجهة زامبيا أو مالي.

وبلغ منتخب مصر الدور الثاني للبطولة، رغم خسارته أمام إنكلترا، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الختامية، من دور المجموعات. وتجمد رصيد مصر عند النقطة الرابعة، ليضمن الصعود أفضل ثالث. وجاء ترتيب المجموعة كالتالي: فنزويلا في المركز الأول برصيد 7 نقاط، ثم المنتخب الإنكليزي برصيد 6 نقاط، والمنتخب المصري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والأخير منتخب هايتي بدون نقاط. وهي الحال نفسها بالنسبة لمنتخب المغرب، الذي استفاد كثيراً من فوز سويسرا على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل أفضل ثالث عن المجموعة الثانية، خلف اليابان والبرتغال.

وشهد دور المجموعات من مونديال الناشئين 2020، 72 مباراة متتالية أقيمت خلال تسعة أيام، في سابقة تعد الأولى من نوعها في أي بطولة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذلك مقارنة بكأس العالم "قطر 2022"، التي شهدت 64 مباراة على مدار 29 يوماً. وجرى خلال دور المجموعات تسجيل 250 هدفاً، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها بطولة كأس العالم تحت 17 سنة حاجز الـ 200 هدف في تاريخ البطولة.