انطلاق الجولة الترويجية لبطولة كأس العرب 2025

- تنطلق الجولة الترويجية لكأس العرب 2025 في عدة دول عربية، حيث سيتمكن المشجعون من مشاهدة الكأس عن قرب والتقاط صور تذكارية، وتشمل الجولة السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات. - تستضيف قطر البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول في ستة استادات مونديالية، ويمكن للمشجعين شراء التذاكر عبر الإنترنت بأسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً، مع خيارات خاصة لذوي الإعاقة. - المنتخبات المتأهلة تشمل قطر، الجزائر، المغرب، مصر، تونس، السعودية، العراق، الأردن، والإمارات، مع تصفيات إضافية لتحديد باقي الفرق.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، عن انطلاق الجولة الترويجية الخاصة بالمنافسة التي ستمنح المشجعين في دول المنطقة مشاهدة كأس البطولة من مسافة قريبة، وذلك قبل حوالى شهرين من انطلاق الحدث الرياضي العربي الكبير في قطر انطلاقاً من يوم 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقاً للتفاصيل التي كشفت عنها اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، فإن فريقاً من اللجنة سيكون حاضراً في عدة دول عربية لتقديم معلومات خاصة عن البطولة وعرض الكأس أمام الجماهير، ومنحهم فرصة التقاط صور تذكارية معها، وستشمل الجولة الترويجية دولاً مثل السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات، وستكون بين 15 أكتوبر/تشرين الأول والتاسع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتستضيف قطر كأس العرب 2025، برعاية الفيفا، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل في ستة استادات مونديالية، شهدت سابقاً مباريات خلال نسخة بطولة كأس العالم 2022، ويُمكن للمشجعين الراغبين بشراء تذاكر المباريات تقديم طلبات من الآن عبر الرابط: www.roadtoqatar.qa، وبأسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً. كما يمكن للمشجعين شراء تذكرة "شجع منتخبك"، التي تتيح لهم حضور جميع مباريات منتخباتهم المفضلة خلال مرحلة المجموعات، وتتوفر جميع التذاكر رقمياً، وتشمل خيارات لأماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.

يُذكر أن المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العرب 2025، قبل إجراء القرعة، هي قطر صاحبة الأرض والجمهور، والجزائر، والمغرب، ومصر في التصنيف الأول، وتونس والسعودية والعراق والأردن في التصنيف الثاني، بينما يضم التصنيف الثالث منتخب الإمارات وثلاثة منتخبات متأهلة من التصفيات التأهيلية، أما التصنيف الرابع فيضمُ أربعة منتخبات ستتأهل من التصفيات التأهيلية التي ستُقام يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.