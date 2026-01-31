انتهى نهائي "كان" 2025!

- أصدرت لجنة الانضباط في الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم عقوبات على السنغال والمغرب بعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، شملت إيقاف مدرب ولاعبين وفرض غرامات مالية كبيرة، ورفضت احتجاج المغرب على تتويج السنغال. - أعرب رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، عن خيبة أمله من الأحداث، معلناً عن اجتماع لمراجعة اللوائح وتشديد العقوبات، مع التركيز على تطوير التحكيم وتقنية الفيديو. - أثارت العقوبات جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها الجانب السنغالي قاسية، بينما اتهم المغرب بالمحاباة، مما أبرز الحاجة إلى تغييرات في الهياكل والممارسات لرفع مستوى الكرة الأفريقية.

وأخيراً انتهى نهائي كأس أمم أفريقيا "كان 2025" في أروقة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بعدما امتد لأيام في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وينتهي معه اللغط والهرج والمرج والقيل والقال، بإصدار لجنة الانضباط إجراءات تأديبية وعقوبات مالية ضد السنغال والمغرب على حد سواء مست المدرب بابي ثياو الذي عوقب بخمس مباريات قارية وإيقاف اللاعب إسماعيلا سار لمباراتين، ومسّت قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي بإيقافه مباراتين والمهاجم إسماعيل صيباري لثلاث مباريات، إضافة إلى فرض غرامات مالية على الهيئتين الكرويتين في البلدين فاقت المليون دولار في المجموع، في حين رفضت الكاف احتجاج الجامعة المغربية حول شرعية تتويج السنغال.

الكاف أمسكت العصا من الوسط وحاولت إرضاء الجميع فكانت ظالمة ومنصفة للطرفين، وقاسية ومتسامحة معهما في نظر الجميع، بينما أسالت الكثير من الحبر في الأوساط الكروية العالمية التي تهكمت غالبيتها على الاتحاد الأفريقي، ليس فقط بسبب الغرامات المالية والقرارات التأديبية التي أصدرها، ولكن بسبب تراكم المشكلات والإخفاقات في تسيير الأحداث الرياضية وتنظيمها، وبسبب مختلف قراراته الارتجالية التي أصدرها منذ "تنصيب" باتريس موتسيبي رئيساً لهيئة اعتبرها البعض مختطفة، غير قادرة على تطبيق القوانين والمحافظة على التوازنات التي قامت عليها الهيئة الكروية القارية منذ تأسيسها سنة 1957.

التداعيات دفعت رئيس الكاف إلى الخروج عن صمته البارحة من خلال بيان طويل وعريض حاول فيه تدارك الأمر والظهور بمظهر الرجل الواثق والقادر على تصويب كل الاختلالات التي ميّزت عهدته الانتخابية الأولى وبداية الثانية، حيث أعلن اجتماعاً قريباً لأعضاء اللجنة التنفيذية لأجل مراجعة اللوائح ومدونة الانضباط، وتشديد العقوبات على التصرفات التي تسيء إلى سمعة الكرة الأفريقية والحفاظ على نزاهة المسابقات القارية، من خلال التركيز على تطوير التحكيم وتقنية الفيديو ودعم استقلالية لجنة التحكيم، وفي ذلك إقرار ضمني بمختلف الاختلالات التي ميزت النسخة الماضية من مسابقة كأس أمم أفريقيا، وأثارت ضجيجاً كبيراً.

موتسيبي عبّر عن خيبة أمله بسبب الأحداث التي شهدها نهائي الكان، وهو الانطباع نفسه الذي خرج به أغلب الفاعلين لأسباب مختلفة، بما في ذلك الجانب المغربي المنظم، رغم نفوذ رئيس الجامعة المغربية السيد فوزي لقجع واستفادته من قرارات تحكيمية في مبارياته من دون أن يكون في حاجة إليها لأنّه كان أحد أفضل المنتخبات وأوفرها حظاً للتتويج باللقب، لكن وسائل الإعلام المغربية أجمعت على أن النفوذ المزعوم لم يشفع للمنتخب المغربي، ولم يسمح له بالفوز أو حتى تجنّب العقوبات التي تعرّض لها، بل خرج من البطولة متهماً بالاستفادة من محاباة الحكام، ومقصراً في تنظيم المباراة النهائية التي كادت تنتهي بفضيحة انسحاب المنتخب السنغالي رغم كلّ ما وفره من إمكانيات مادية ولوجستية.

من جهته، الجانب السنغالي اعتبر العقوبات قاسية وجائرة رغم اعتراضه على قرارات الحكم في النهائي بشكلٍ غير لائقٍ أساء إلى البطولة والكرة الأفريقية، وساهم في إثارة الجماهير الحاضرة في المدرجات قبل أن يفوز بالنهائي الأطول والأكثر إثارة للجدل في تاريخ البطولة التي لم ترضِ لا المنظم ولا المتوج ولا الخاسر، ولا حتى بعض المنتخبات التي خرجت في مختلف الأدوار لأسباب مختلفة، مما يتطلب تغييرات عميقة في الأشخاص والهياكل والممارسات والعقليات حتى ترتقي إلى مستوى المواهب التي تزخر بها الكرة الأفريقية والشغف الجماهيري الذي لا مثيل لها.