انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش: تطور مفاجئ يقرب الصفقة

- اقترب نادي بشكتاش التركي من التعاقد مع محمد صلاح بعد تخفيض وكيله رامي عباس لعمولته من 7.5 ملايين يورو، مما جعل المبلغ أقرب لعرض النادي. - رئيس بشكتاش، سردال عدلي، أكد أن صلاح وافق شفهياً على الصفقة، لكن مطالب وكيله المالية المرتفعة سابقاً كانت عائقاً. - الصفقة تُعتبر من أبرز الانتقالات في تاريخ الدوري التركي، ويبذل النادي جهوداً حثيثة لإتمامها قريباً.

اقترب نادي بشكتاش التركي خطوة جديدة في مساعيه للتعاقد مع محمد صلاح (34 عاماً)، قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول السابق. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى تعثر الصفقة، بسبب مطالبة وكيل صلاح بعمولة قدرها 7.5 ملايين يورو، وهي نقطة خلافية أدت إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو المبلغ الجديد الذي عرضه وكيل محمد صلاح بعد تخفيض مطالبه؟ ما هي أبرز الصفقات التي قد تُصنف هذه الصفقة ضمنها في تاريخ الدوري التركي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب موقع غول، ونقلاً عن الصحافي التركي الموثوق ياغيز سابونجو أوغلو، الذي بين عبر حسابه على منصة "إكس"، أمس الجمعة، فإن وكيل صلاح، رامي عباس، خفف من موقفه بشأن عمولة الـ 7.5 ملايين يورو. وأوضح سابونجو أوغلو أن هذا التخفيض جعل المبلغ أقرب بكثير إلى المبلغ الذي عرضه رئيس بشكتاش، سردال عدلي، ويبدو أن التوصل إلى اتفاق نهائي بات وشيكاً.

ويبذل نادي بشكتاش جهوداً حثيثة لإتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، وفي حال تأكيدها، ستُصنف كواحدة من أبرز صفقات الانتقال في تاريخ الدوري التركي. وفي وقت سابق، أصدر رئيس نادي بشكتاش بياناً علنياً أثار الكثير من الجدل، بين فيه أن صلاح وافق شفهياً على الصفقة، إلا أن وكيله عباس رفع عمولته إلى 35%، وهو ما اعتبره النادي مُبالغاً فيه، ما دفعه إلى الانسحاب من الصفقة.

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وقال عدلي في البيان: "رفع وكيل اللاعب عمولته إلى رقم خيالي، وصل إلى نحو 35%. من جانبنا، لا يمكن قبول هذه النسبة تحت أي ظرف من الظروف، ولا نعتقد أن صلاح على علم بهذه الأرقام، فنحن نتفاوض فقط مع رامي عباس"، وأضاف قائلاً "كان محمد صلاح قد وافق على الصفقة، واستجاب وكيله مبدئياً بشكل إيجابي لعرضنا. تحدث صلاح مع مديرنا الفني ومديرنا الرياضي وأعطى موافقته، ولكن لاحقاً، عندما نُشر في وسائل الإعلام أن الصفقة قد تمت، رفع الوكيل مطالبه المالية".