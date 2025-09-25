انتقادات قاسية لإنتر ميامي: ميسي وعائلته يتحكمون في كل شيء

- انتقد ماتيوش كليش نادي إنتر ميامي، مشيراً إلى سيطرة ليونيل ميسي وعائلته على النادي، مما أثار جدلاً واسعاً واهتمام اللاعبين الذين تقترب عقودهم من نهايتها. - نصح كليش اللاعبين الراغبين في تجربة الدوري الأميركي باختيار أندية مثل نيويورك ريد بول وناشفي، مشيراً إلى تميزها بالبنية التحتية والأجواء الجذابة، بينما وصف الحياة في كولومبوس كرو وسينسيناتي بالمملة. - رغم الجدل، نجح إنتر ميامي في تمديد عقد ميسي حتى 2025، مع خطط للانتقال إلى ملعب ميامي فريدوم بارك في 2026، مما يعكس طموح النادي.

وجّه النجم السابق لنادي ليدز يونايتد الإنكليزي ماتيوش كليش (35 عاماً)، انتقادات قاسية لنادي إنتر ميامي الأميركي، إذ أكد أن ليونيل ميسي (38 عاماً)، وعائلته يتحكمون في كل شيء داخل النادي، بفضل نجوميته والشروط التي وضعها قبل الموافقة على اللعب في صفوفه. وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً وجذبت انتباه اللاعبين الذين تقترب عقودهم من نهايتها، من الذين لقوا اهتمام النادي الأميركي.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تصريحات النجم البولندي ماتيوش كليش، أمس الأربعاء، التي وصف فيها الوضع داخل إنتر ميامي بالصعب، فقال: "لا أنصح بالانضمام إلى إنتر ميامي ما دام ميسي موجوداً هناك. الفريق يعيش كارثة، فاللاعبون يرحلون، وكذلك المدربون وأخصائيو العلاج الطبيعي، وعلى الصعيد التنظيمي الأمور سيئة للغاية". وأضاف كليش متحدثاً عن عائلة ميسي "والد ميسي هو الذي يدير النادي، والجميع يتحدثون الإسبانية، ولا يمكن إنجاز أي شيء من دون موافقتهم". تصريحات وُصفت بالخطيرة، وقد تدفع ميسي ووالده، الذي يُعد وكيل أعماله، إلى اللجوء للقضاء، ما ينذر بفصول جديدة لهذه القضية في الفترة المقبلة.

ولم يكتفِ ماتيوش كليش بانتقاد تجربة إنتر ميامي، بل استغل الفرصة لتقديم نصائحه للاعبين الراغبين في خوض تجربة الدوري الأميركي، إذ أكد أن وجهات مثل نيويورك ريد بول، الذي يمتلك ملعباً حديثاً، أو نيويورك سيتي، الذي يبني منشأة جديدة، تعد خيارات مثالية. كما رشّح نادي ناشفي، واصفاً إياه بـ"المكان الرائع وعاصمة البلاد"، فيما أشار إلى الأجواء الخاصة في بورتلاند وسياتل رغم بُعدهما الجغرافي. ولم يغفل الإشارة إلى ناديي كولومبوس كرو وسينسيناتي اللذين يتميزان بملاعب كبيرة وقاعدة جماهيرية قوية، لكنه اعتبر أن الحياة هناك "مملة جداً".

ورغم الجدل المثار حول أوضاع إنتر ميامي، نجح النادي في التوصل إلى اتفاق مع ليونيل ميسي يقضي بتمديد عقده، بعدما كان من المقرر أن ينتهي بنهاية عام 2025. وسيواكب النجم الأرجنتيني مشروع النادي الطموح، إذ يستعد فريق ديفيد بيكهام للانتقال عام 2026 إلى ملعبه الجديد، ميامي فريدوم بارك، الذي يتسع لـ25 ألف متفرج، في خطوة تعكس الرهان الكبير على استمرار بريق أسطورة الكرة العالمية في الدوري الأميركي.

من جهة أخرى، استهل ماتيوش كليش مسيرته مع ليدز يونايتد بإعارة إلى نادي أوتريخت الهولندي في سنته الأولى، قبل أن يفرض نفسه أساسياً في الفريق الإنكليزي، حيث خاض 195 مباراة بين عامي 2018 و2023. وبعد تجربته المميزة في إنكلترا، شدّ الرحال إلى الولايات المتحدة ليدافع عن ألوان دي سي يونايتد ثم أتلانتا يونايتد، ليعود في صيف 2025 إلى بلاده ويوقّع مع نادي كراكوفيا، في محطة جديدة من مسيرته الكروية.