انتقادات حادة لإنفانتينو.. رئيس وزراء بريطانيا يحذر من بيع كرة القدم

- مشروع جياني إنفانتينو لإنشاء هيكل تجاري جديد لـ"فيفا" يثير جدلاً واسعاً، حيث يعارضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورينهام، مؤكدين أن كأس العالم ليس سلعة للمستثمرين بل ملك للجماهير. - رابطة مشجعي كرة القدم الإنكليزية تعارض بشدة رغبة "فيفا" في إنشاء شركة تجارية فرعية لإدارة حقوق المسابقات، محذرة من تأثيرات سلبية على اللعبة والمشجعين. - الاتحادات الأوروبية لكرة القدم تعتزم الاجتماع بشكل عاجل لتبني موقف موحد ضد المشروع الذي قد يدرّ على "فيفا" 3.7 مليارات يورو.

لا يزال مشروع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (56 عاماً)، يثير ردات فعل واسعة في عالم كرة القدم، وقد تجاوز الآن حدود الهيئات الرياضية. فبعد غضب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من إعلان إنشاء هيكل تجاري جديد لـ"فيفا"، توسعت دائرة الانتقادات لتشمل رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورينهام، الذي أبدى معارضته الشديدة هذا التوجه، مؤكداً أن كأس العالم لا يمكن أن يتحول إلى مجرد أصل مالي يُتاح للمستثمرين من القطاع الخاص.

وفي بيان شديد اللهجة عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، وجّه آندي بورينهام رسالة واضحة إلى "فيفا" وجياني إنفانتينو: "دعوني أكون صريحاً جداً. كرة القدم ليست ملكاً للمستثمرين، بل هي ملك للجماهير التي تملأ المدرجات وتقف على خط التماس أسبوعاً بعد أسبوع، في جميع الظروف. كأس العالم ليس سلعة، بل هو أعظم منافسة في عالم الرياضة، ولم يكن يوماً ملكاً لأحد ليُباع. حاولوا تجميل الأمر كما تشاؤون، ولكن بمجرد بيع جزء منه، تكونون قد خنتموه. كرة القدم ملك للجماهير، لطالما كانت كذلك، وستبقى كذلك دائماً".

Let me say this very directly.



Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands and who stand on the touchline week in, week out, rain or shine.



The World Cup is not a product. It is the greatest competition in world sport, and it was never… — Andy Burnham (@andyburnham) July 28, 2026

بعيدا عن الملاعب بلاتر منتقداً العلاقة بين إنفانتينو وترامب: لا يحق لأحد بيع لعبتنا

وبعدها، جاء الدور على رابطة مشجعي كرة القدم الإنكليزية، التي عارضت أيضاً رغبة "فيفا" في إنشاء شركة تجارية فرعية مخصصة لإدارة حقوق مسابقاته، بما في ذلك كأس العالم، قبل التنازل عن جزء منها لمستثمرين من القطاع الخاص. وترى رابطة المشجعين أن هذه المبادرة قد تغيّر كرة القدم بشكل عميق على حساب الجماهير.

وفي بيان لها، أدانت الرابطة محاولة جديدة لـ"إعادة تشكيل كرة القدم من دون أي اعتبار للمشجعين أو للعبة كلها"، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى توحيد الصفوف من أجل حماية مستقبل كرة القدم. ووفقاً لشبكة "أر أم سي" سبورت، من المقرر أن تجتمع الاتحادات الأوروبية لكرة القدم بشكل عاجل هذا الأسبوع من أجل تبني موقف موحد تجاه هذا المشروع، الذي قد يدرّ على فيفا نحو 3.7 مليارات يورو من خلال بيع جزء من هذا الكيان التجاري الجديد.