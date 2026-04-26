- حقق النادي الأفريقي التونسي فوزًا مثيرًا على الأهلي المصري بفارق نقطة واحدة (69-68) في بطولة أفريقيا للسلة بالمغرب، بفضل رمية ثلاثية حاسمة من أسامة المرناوي في اللحظات الأخيرة، مما قربه من التأهل للمرحلة النهائية. - تضم مجموعة الصحراء في البطولة فرقًا مثل الفتح الرباطي والأهلي المصري والنادي الأفريقي، حيث تتنافس ستة أندية على أربع بطاقات للمرحلة الختامية. - رغم خسارة الأهلي، لا تزال فرصه قائمة للتأهل لربع النهائي، لكنه يحتاج للتركيز لتجنب المفاجآت، ويستعد لمواجهة المدينة السنغالي في المباراة القادمة.

نجح النادي الأفريقي التونسي، في تحقيق انتصار مثير على الأهلي المصري، اليوم السبت، خلال دور المجموعات من بطولة أفريقيا للسلة، التي تقام في المغرب. وخطف الأفريقي الانتصار بفارق نقطة وحيدة (69ـ68)، بعد أن كان متأخراً في النتيجة وكان الانتصار قريباً من الفريق المصري. ويحتضن المغرب، منافسات مجموعة الصحراء من بطولة أفريقيا للسلة "البال"، حيث تتنافس ستة أندية من أجل أربع بطاقات للمرحلة الختامية. وتضم المجموعة كلاً من: الفتح الرباطي والأهلي المصري والنادي الأفريقي والمدينة السنغالي وماكتوان النيجيري والشباب الإيفواري.

وشهدت المواجهة إثارة منذ البداية، حيث حضر السباق المثير بتبادل التقدم في النتيجة بين الفريقان، وأنهى الأفريقي الشوط الأول متقدماً بنتيجة (40ـ29) وقد أحدث الأهلي المصري المنعرج خلال الثواني الأخيرة من المباراة، وتمتع بأسبقية كانت تبدو مريحة نسبياً، غير أن نجم الأفريقي أسامة المرناوي، سجل رمية ثلاثية في الثانية الأخيرة من زمن المباراة، ليُهدي فريقه انتصاراً حاسماً قربه من التأهل رسمياً إلى المرحلة الحاسمة.

وكان الفريق التونسي قد تعاقد مع عددٍ من اللاعبين الأجانب قبل السفر إلى المغرب، باعتباره تلقى صدمة قوية في الدوري المحلي، إذ فشل في التأهل إلى نهائي الدوري بخسارته أمام الشبيبة القيروانية بنتيجة (3ـ1) في مجموع المباريات، ولهذا فقد بادر بدعم صفوفه حتى يكسب التحدي في البطولة الأفريقية.

أما الأهلي المصري، فإن خسارته أمام الأفريقي لا تُضعف فرصه في التأهل إلى ربع النهائي، ولكنه سيكون مطالباً بالتركيز أكثر حتى يتفادى المفاجآت غير السارة، التي يمكن أن تعترض طريقه خلال البطولة وتحرمه من التأهل، وسيخوض يوم الأحد المباراة الثانية أمام فريق المدينة السنغالي.