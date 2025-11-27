انتصاران للأردن ولبنان في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال السلة

- شهدت التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2027 منافسات قوية، حيث خسر منتخب قطر أمام لبنان بفارق نقطة واحدة (74-75) في مباراة مثيرة بصالة لوسيل. - في المجموعة الرابعة، حقق المنتخب السعودي فوزًا كبيرًا على الهند (75-51) في الرياض، بينما تفوق المنتخب الأردني على سوريا (74-59) في المجموعة الثالثة. - تعرض المنتخب العراقي لخسارة كبيرة أمام إيران (94-68) في لبنان، مما يعكس أهمية هذه التصفيات كخطوة أولى نحو التأهل للبطولة التي ستقام في قطر.

خسر منتخب قطر أمام ضيفه اللبناني 74-75، اليوم الخميس، في صالة لوسيل، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة السلة المقررة أن تقام بقطر في 2027.

وشهد اللقاء ندية كبيرة، بعد أن حسم الفائز الربع الأول (21-9)، فيما ذهب الثاني لقطر (17-12)، وحسم التعادل الثالث (17-17)، بينما تفوق العنابي في الرابع (3-1-25). وفي المجموعة الرابعة أيضاً، استهل المنتخب السعودي مشواره بالفوز على نظيره الهندي على أرضية الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض. وحسم الأخضر الربع الأول (28-16)، والثاني (17-16)، والثالث (16-11)، والرابع (14-8)، لينتصر في اللقاء بنتيجة كبيرة، 75-51. وفي المجموعة الثالثة، تفوق المنتخب الأردني لكرة السلة على نظيره السوري (74-59)، بعد أن حسم النشامى الربع الأول (22-12)، وتعادلا في الثاني (21-21)، فيما تفوق الأردنيون في الثالث (15-14)، والرابع (16-12).

وفي المجموعة نفسها، تعرّض المنتخب العراقي لخسارة كبيرة أمام نظيره الإيراني بنتيجة 94 – 68. وأُقيمت المواجهة في قاعة نهاد نوفل في لبنان، حيث أنهى المنتخب العراقي النصف الأول متأخراً 27 – 49، ولم يتغير الحال كثيراً في النصف الثاني، بعد أن سيطر الإيرانيون على اللقاء بشكل شبه كامل. وتمثل هذه المواجهات أهمية كبيرة، إذ تعد بداية المشوار للمنتخبات نحو طريق التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم التي ستستضيفها دولة قطر في نسختها المقبلة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 27 أغسطس/آب إلى 12 سبتمبر/أيلول عام 2027، بمشاركة 32 منتخباً.