انتصاران لسيدات المغرب والجزائر في كأس أمم أفريقيا

- حققت سيدات منتخب المغرب فوزاً كبيراً على كينيا بأربعة أهداف نظيفة، في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا، بفضل أهداف سكينة ديكي، مريم عتيق، وابتسام جرايدي (هدفين)، مما منحهن ثلاث نقاط ثمينة في بداية البطولة. - تصدرت سيدات المغرب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الجزائر، بينما بقيت كينيا في المركز الأخير، والسنغال في المركز الثالث بعد خسارتها أمام الجزائر بهدفين. - تتجه الأنظار الآن إلى المواجهة المرتقبة بين سيدات المغرب والجزائر في الجولة الثانية، حيث يسعى الفريقان لتعزيز موقعيهما في البطولة القارية.

حققت سيدات منتخب المغرب انتصاراً كبيراً على منتخب كينيا، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المملكة حتى 16 أغسطس/آب القادم.

وسجل رباعية سيدات المغرب كل من سكينة ديكي، مريم عتيق، ابتسام جرايدي (هدفين)، لتنجح كتيبة المدرب خورخي فيلدا في خطف نقاط ثلاثة هامة للغاية، في بداية رحلتهن ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تطمح فيها "لبؤات الأطلس" إلى حسم لقب المسابقة القارية، رغم صعوبة المواجهات التي تنتظر رفيقات القائدة حنان آيت الحاج.

وبهذه النتيجة، تصدرت سيدات منتخب المغرب المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني منتخب الجزائر (ثلاث نقاط أيضاً)، فيما بقي منتخب كينيا في المركز الرابع والأخير، في حين حلت سيدات منتخب السنغال في المركز الثالث، عقب الخسارة أمام "محاربات الصحراء" بهدفين مقابل لا شيء.

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وكان منتخب الجزائر للسيدات قد استهل مسيرته في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للسيدات، بالفوز على منتخب السنغال، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية، المقامة بالمغرب للمرة الثالثة على التوالي، لكن الأنظار ستكون متجهة الآن إلى قمة مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسات الجولة الثانية، التي ستجمع بين سيدات المغرب والجزائر.