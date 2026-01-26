انتصارات مغربية وجزائرية وتعادل مصري في الكونفيدرالية الأفريقية

حققت أندية الوداد المغربي ومواطنه أولمبيك آسفي وشباب بلوزداد الجزائري، انتصارات غالية، مقابل تعادل في"الديربي" المصري بين الزمالك والمصري في الجولة الثالثة من عمر دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية لكرة القدم الأفريقية لموسم 2025-2026.

في المجموعة الثانية، حقق نادي الوداد المغربي فوزاً صعباً على مانيما الكونغولي بهدفٍ من دون ردّ في المباراة التي جرت بينهما، مساء الأحد، على ملعب الوداد في المغرب، ورفع الوداد رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول، وانفرد بصدارة المجموعة، فيما تجمّد رصيد مانيما عند ست نقاط، وعانى الوداد كثيراً من أجل تحقيق الفوز، رغم بدء المباراة بكامل قوته الضاربة، يتصدرها النجم الكبير حكيم زياش، وظل الوداد يهاجم من دون التسجيل في مرمى مانيما لأكثر من 80 دقيقة حتى أحرز لاعبه محمد مفيد هدفاً في الدقيقة 82 لينتزع ثلاث نقاط غالية، وشهدت المجموعة نفسها، فوز نادي عزام يونايتد التنزاني على نيروبي الكيني بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بينما بقي نيروبي بدون نقاط.

وحقق نادي شباب بلوزداد الجزائري فوزاً مهماً على ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدفين من دون ردّ في لقائهما بالجزائر في المجموعة الثالثة، ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى ست نقاط، احتلّ بها المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد ستيلينبوش عند أربع نقاط في المركز الثاني، وسجل بلحوسيني الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، وأضاف فريد ملالي الهدف الثاني في الدقيقة 95، وشهدت المجموعة أيضاً، فوز نادي سينغيدا بلاك ستارز التنزاني على نظيره أوتوهو الكونغولي بهدف مقابل لا شيء، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، فيما تجمّد رصيد أوتوهو عند ثلاث نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، تعادل الزمالك مع المصري من دون أهداف في مباراتهما في "الديربي" المصري، ليحصد كلّ منهما نقطة من دون تغيير في ترتيب الجدول، ورفع المصري رصيده لسبع نقاط في المركز الأول، فيما رفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، وجاءت المباراة متوسطة المستوى، وكان الزمالك الأخطر في الشوط الأول وسط ضياع للفرص من الجانبين، ليفرض التعادل السلبي نفسه على اللقاء، وشهدت المجموعة ذاتها، فوز كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على زيسكو الزامبي بهدفٍ من دون رد، ليرفع كايزر تشيفز رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، مقابل رصيد خالٍ من النقاط لزيسكو.

وشهدت المجموعة الأولى، فوز نادي أولمبيك آسفي المغربي على مضيفه سان بيدرو العاجي بهدفين مقابل هدف في لقاء مثير، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في رحلة المنافسة، ورفع أولمبيك آسفي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر برصيد تسع نقاط، فيما تجمّد رصيد سان بيدرو عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وسجل ثنائية آسفي الخنوس في الدقيقة الأولى، وسفيان المودن في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، فيما سجل كاراموكو هدف سان بيدرو في الدقيقة 36.

وفي دوري أبطال أفريقيا، خسر نادي مولودية الجزائر أمام نظيره سانت لوبوبو الكونغولي بهدف من دون ردّ في المجموعة الثالثة، ليواصل المولودية نزيف النقاط، وتجمّد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع، فيما رفع سانت لوبوبو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، وسجل كومبوتو هدف لوبوبو الكونغولي في الدقيقة 90 والأخيرة. وفي المجموعة الرابعة، فاز استاد مالي على نظيره بترو أتلتيكو الأنغولي بهدفين من دون رد، ليتصدّر استاد مالي جدول ترتيب المجموعة رافعاً رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما تجمّد رصيد بترو أتلتيكو عند أربع نقاط، وسجل تاديوس وتراوري ثنائية استاد مالي في الدقيقتين 54، 59.