حققت الأندية العربية انتصارات هامة، ودشنت انطلاقة قوية في سباق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم لموسم 2025-2026، وحققت نتائج إيجابية في الجولة الأولى. وفاز نادي اتحاد العاصمة الجزائري على ضيفه سان بيدرو العاجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وحصد اتحاد العاصمة أول ثلاث نقاط له في المجموعة، في رحلة المنافسة على استعادة لقب بطل الكونفيدرالية الأفريقية، الذي حققه في عام 2023، وافتتح المباراة بهدف مبكر عبر نجمه حسام غشة في الدقيقة الـ 17، وأهدر عدة فرص، ليخرج متقدماً في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني واصل الضغط، ونجح في تسجيل هدف ثانٍ عبر آدم عليلات في الدقيقة الـ 60، ولكن عاد سان بيدرو لأجواء المباراة بهدف مفاجئ عبر درامان كاماغاتي، في الدقيقة الـ 65، وسجل اتحاد العاصمة هدفاً ثالثاً عن طريق سعدي رضواني في الدقيقة الـ 81، ورد سان بيدرو بهدفه الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليفوز الفريق الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المجموعة الأولى أيضاً، فوز نادي أولمبيك أسفي المغربي على مضيفه دغوليبا المالي بهدف مقابل لا شيء، لينتزع بطل المغرب ثلاث نقاط غالية، ويدين في فوزه المستحق إلى نجمه صلاح الدين الرحولي، الذي أحرز الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 29.

وفي المجموعة الثانية، سطّر فريق الوداد المغربي بداية قوية له، بالفوز على ضيفه نيروبي الكيني بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وبدأ الوداد اللقاء بكامل قوته الضاربة بضغط هجومي كبير، ونجح في افتتاح التسجيل عبر لاعبه أيوب بوشتة في الدقيقة الثالثة، وسجل محمد بوشواري في الدقيقة الـ 44 الهدف الثاني، ليخرج متقدماً بثنائية نظيفة في الشوط الأول، وفي الفترة الثانية مال أداء الوداد للكرة الاستعراضية بعض الشيء، مع إهدار للفرص السهلة أمام المرمى، قبل أن يضيف هدفاً ثالثاً في الدقيقة الـ 86 عبر رايحي. وشهدت المجموعة ذاتها فوز مانياما الكونغولي على عزام يونايتد التنزاني بهدفين دون رد.

وفي المجموعة الرابعة، حقق بطل نسخة 2024، الزمالك المصري، بداية جيدة بالفوز على زيسكو الزامبي بهدف مقابل لا شيء بملعب القاهرة الدولي، في ليلة تكريم نجمه الراحل محمد صبري. وجاء الشوط الأول قوياً، وسيطر الزمالك على منطقة الوسط بشكل شبه كامل، ولمع الثنائي ناصر ماهر والبرازيلي خوان بيزيرا، ونجح الفريق الأبيض في الخروج متقدماً بهدف سجله مهاجمه التونسي، سيف الجزيري في الدقيقة الـ 42، وفي الشوط الثاني واصل الفريق المصري الضغط الهجومي، وأجرى مديره الفني، أحمد عبد الرؤوف، عدة تغييرات، مثل مشاركة عدي الدباغ وعبد الله السعيد، وضغط زيسكو في الدقائق الأخيرة دون جدوى، ليحقق الزمالك الفوز بهدف دون رد مع خسارة لاعب خط الوسط نبيل عماد دونغا، الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة، وتم نقله لأحد المستشفيات سريعاً.

وفي المجموعة نفسها، فاز النادي المصري على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم الفريق المصري عبر لاعبه موغيشا في الدقيقة الـ 59 بركلة جزاء، ثم رد سولومناس بالتعادل لكايزر تشيفز في الدقيقة الـ 66، وعاد "الفريق البورسعيدي" لينتزع الفوز الغالي بهدف ثانٍ سجله مدافعه محمد هاشم في الدقيقة الـ 87. وفي المجموعة الثالثة، فاز ستيلينبوش الجنوب أفريقي على أوتوهو الكونغولي بهدف دون رد، ليتساوى مع شباب بلوزداد الجزائري المتصدر في عدد النقاط.