انتخابات ريال مدريد تُشعل حرب البيانات... من مانشستر سيتي إلى بنفيكا

- اشتعلت المنافسة في انتخابات ريال مدريد بين فلورنتينو بيريز وإنريكي ريكيلمي، حيث تعهد الأخير بجلب النجم إرلينغ هالاند، مما دفع مانشستر سيتي لنفي الشائعات وتهديده باتخاذ إجراءات قانونية. - أكدت صحيفة ماركا صعوبة انتقال هالاند إلى ريال مدريد بسبب عقده الطويل مع مانشستر سيتي حتى 2034، وعدم وجود بند جزائي يسمح برحيله. - أعلن فلورنتينو بيريز عن نيته التعاقد مع جوزيه مورينيو كمدرب لريال مدريد، مما دفع بنفيكا لتأكيد استعدادهم للتخلي عنه مقابل 15 مليون يورو.

أشعلت انتخابات ريال مدريد الإسباني بين فلورنتينو بيريز وإنريكي ريكيلمي، التي ستقام يوم الأحد القادم، حرب البيانات بين أندية أوروبا، بعدما سارع مانشستر سيتي إلى نفي الأنباء التي تتحدث عن رحيل نجمه النرويجي إرلينغ هالاند، فيما أكد بنفيكا البرتغالي استعداده للتخلي عن مدربه المخضرم جوزيه مورينيو.

وكان المرشح الثاني، إنريكي ريكيلمي، قد تعهد في أحد البرامج الرياضية الإسبانية، أمس الأربعاء، بحسم صفقة انتقاله النجم النرويجي إرلينغ هالاند إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، الأمر الذي دفع إدارة مانشستر سيتي إلى إصدار بيان رسمي، اليوم الخميس، جاء فيه: "القصص التي ظهرت من إسبانيا حول مستقبل مهاجمنا هي كاذبة، ولا يوجد أي احتمال لوقوع هذا ولا يوجد بند تعاقدي يسمح بذلك، ونحن نفكر في اتخاذ إجراءات قانونية بشأن استخدام صورة لاعبنا في هذا السياق".

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الخميس، أن مسألة انتقال إرلينغ هالاند إلى نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة أمر صعب للغاية، لأن إدارة مانشستر سيتي تملك عقداً مع النرويجي يمتد إلى عام 2034، مع عدم وجود أي بند جزائي يتيح لأي فريق دفعه خلال فترة الانتقالات، ويحسم من خلاله صفقة رحيل هدّاف الفريق الإنكليزي.

🚨⚠️ OFFICIAL: Manchester City statement.



“The stories which have emerged from Spain regarding the future of Erling Haaland are FALSE”.



“There is NO chance of this happening and there is no contractual clause to enable it”.



“We are considering LEGAL ACTION for the use of our… pic.twitter.com/vAmX2Swwe2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

من جهته، أعلن المرشح الأول لرئاسة نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز عن ترشيحه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حتى يكون المدير الفني القادم للفريق الملكي في حال نجح في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي دفع إدارة بنفيكا إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه صحة ما قاله رئيس الفريق الإسباني حالياً.

وجاء في بيان نادي بنفيكا: "نعلن أن فلورنتينو بيريز المرشح لانتخابات رئاسة ريال مدريد الإسباني قد أبدى نيته الجادة في التعاقد مع المدرب جوزيه مورينيو في حال فوزه في الانتخابات التي ستقام يوم 7 يونيو/حزيران الجاري، وفي حال تحقق هذا السيناريو، سيتم التعاقد مع المدير الفني مقابل 15 مليون يورو، وهو المبلغ الذي ينص عليه بند إنهاء عقد عمل مدربنا الحالي".