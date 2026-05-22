انتخابات الاتحاد العراقي: درجال ويونس محمود في سباق الرئاسة المرتقب

- تشهد بغداد انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم بمنافسة قوية على منصب الرئيس بين عدنان درجال، يونس محمود، وإياد بنيان، مع تنافس حاد على مناصب النائبين الأول والثاني. - تشمل الانتخابات مرشحين لمنصب العضوية، مع استبعاد أربعة أندية من التصويت بسبب إداراتها المؤقتة، وهي الميناء، الموصل، النجف، والقاسم. - يحضر وفدا الفيفا والاتحاد الآسيوي للإشراف على الانتخابات، وسط ترقب الشارع الرياضي لمستقبل الكرة العراقية قبل مشاركة "أسود الرافدين" في مونديال 2026.

تقام السبت، في العاصمة بغداد، انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، وسط منافسة قوية على لقب الرئيس، ونائبيه. ويتنافس على منصب الرئيس، كل من الرئيس الحالي عدنان درجال، رفقة أسطورة الكرة العراقية يونس محمود، والرئيس السابق للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، إياد بنيان.

أما المرشحون لمنصب النائب الأول في الاتحاد العراقي فهم كل من: سرمد عبد الإله محمد، علي جبار، فراس راضي حسين، كوفند عبد الخالق، حكيم شاكر، بينما المرشحون لمنصب النائب الثاني فهم: صدام عزيز خلف، عبد الله جلال الدين، علي جبار فاضل، محمد ناصر شكرون، ياسر سعيد حسن.

أما المرشحون لمنصب العضوية فهم: أحمد عودة زامل، أحمد قاسم محمد، بدر ناصر عبود، حازم تیموز حميد، خلف جلال إبراهيم، رحيم لفتة محمد، رشا طالب ذياب صالح، سامان حمد سليمان حمد، صابرين حامد شهاب، صباح قاسم خلف، طه عبد الحكيم حسين، عبد الرزاق أكرم رزاق، علي عبيس عبد، عماد ياسين بطي، غالب عباس موسى، غانم عريبي جاسم، فراس نوري عبد الله، فرقد عبد الكريم حسن، كاظم حمد فرحان، كامل زغير سلطان، كريم محمد علاوي، مالح مهدي جبار، محمد کاظم عرب، محمود أحمد مراد، نعیم صدام منشد، هونر جوهر محمد، يحيى زغير محسن.

وستجري الانتخابات وسط شروط من بينها أن هناك أربعة أندية لا يحق لها التصويت، لأن هيئاتهم الإدارية مؤقتة وليست منتخبة، وهذه الأندية هي: الميناء، الموصل، النجف، القاسم، فضلاً عن أحد أندية الدوري العراقي الممتاز. وفي وقت سابق، وصل وفدا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي إلى العاصمة بغداد للإشراف على انتخابات الاتحاد العراقي، وسط متابعة من الشارع الرياضي، حيث يترقب الجميع ملامح المرحلة المقبلة ومستقبل الكرة العراقية بعد الانتخابات، التي تسبق مشاركة "أسود الرافدين" في مونديال 2026.