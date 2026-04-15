انتحال هوية نجم فرنسي يقود إلى عملية احتيال بمبالغ طائلة

بعيدا عن الملاعب
باريس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
مباشر
15 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 19:39 (توقيت القدس)
لاكازيت خلال أولمبياد باريس، 24 يوليو 2024 (خافيير لاين/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- استغل رجل في الأربعينيات هوية مزورة لنجم كرة القدم ألكسندر لاكازيت للحصول على 200 ألف يورو من الصندوق الوطني للتعويضات العائلية في 2025، مستفيدًا من ضعف التحقق من الهوية.
- القضية انكشفت في مارس 2025 عندما قدم المتهم شكوى بشأن تعليق إعانة الدخل الأدنى، مما أدى إلى اعتقاله ومطالبة المدعي العام بسجنه خمس سنوات.
- سجل الصندوق الوطني للتعويضات العائلية عمليات احتيال بقيمة 508.8 ملايين يورو في 2025، نتيجة تشديد إجراءات المراقبة.

برزت قضية انتحال هوية نجم كرة القدم ألكسندر لاكازيت (34 عاماً)، المحترف في نادي نيوم السعودي، بوصفها واحدة من أهم حالات الاحتيال التي طاولت الصندوق الوطني للتعويضات العائلية خلال عام 2025، بعدما تمكّن رجل في الأربعينيات من استغلال بيانات اللاعب الشخصية للحصول على مبالغ مالية كبيرة بطرق غير قانونية.

وبحسب المعطيات التي كشفتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليوم الأربعاء، استخدم المتهم وثائق هوية مزوّرة تحمل اسم لاكازيت، إلى جانب تاريخ ومكان ميلاده، ما أتاح له تقديم عدّة طلبات والاستفادة من تعويضات مالية مختلفة، مستغلاً غياب التحقق الصارم من الهوية في المراحل الأولى من التسجيل، حيث قُدّرت قيمة المبالغ التي حصل عليها بنحو 200 ألف يورو.

وأخذت هذه القضية التي ظهرت للعلن في شهر مارس/آذار 2025 بمدينة نيس، منحى لافتاً بعدما حضر المتهم بنفسه إلى أحد مكاتب الصندوق لتقديم شكوى تتعلق بتعليق إعانة الدخل الأدنى (RSA) الخاصة به، وهو ما أدّى في النهاية إلى كشف العملية بالكامل، وإلقاء القبض عليه في الوقت الذي طالب فيه المدعي العام بسجنه خمس سنوات.

لاكازيت وتوليسو في ملعب غروباما في 26 أبريل 2025 (كاثرين ستينكيستي/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

وتندرج هذه الحادثة ضمن حصيلة قياسية سجلها الصندوق خلال العام ذاته، حيث تجاوزت قيمة عمليات الاحتيال المكتشفة 508.8 ملايين يورو، نتيجة تنفيذ أكثر من 29.2 مليون عملية تدقيق، في إطار تشديد إجراءات المراقبة ومكافحة التلاعب بالنظام.

وكان لاكازيت قد بدأ مسيرته في نادي ليون الثاني عام 2008 قبل أن يدافع عن ألوان الفريق الأول من عام 2010 حتى 2017، ليرحل بعدها إلى أرسنال الذي قضى معه سنوات مميزة حتى عام 2022، حيث سجل 54 هدفاً في 158 مواجهة، قبل أن يعود إلى ليون ويقدّم مستويات كبيرة بإحرازه 61 هدفاً في 94 لقاء، ليوقع في 2025 عقداً مع نادي نيوم السعودي.

دلالات
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

