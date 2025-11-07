انتحار نجم كرة القدم الأميركية بعد مطاردة بوليسية

انتحر نجم كرة القدم الأميركية، لاعب دالاس كاوبويز، مارشاون نيلاند (24 عاماً)، بعد مطاردة مع الشرطة في ولاية تكساس، وذلك في حادث مأساوي صدم الوسط الرياضي الأميركي. وأكدت السلطات أن اللاعب الشاب أطلق النار على نفسه بعد فراره من رجال الشرطة مساء يوم الأربعاء الماضي.

ووقع الحادث عندما حاولت شرطة مدينة فريسكو إيقاف مركبة مخالفة لقانون المرور، غير أن السائق (لاعب كرة القدم الأميركية) رفض التوقف وبدأت مطاردة استمرت دقائق، قبل أن يفقد عناصر الشرطة أثر السيارة، وفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع راديو "أر إم سي سبورت" الفرنسي أمس الخميس. وعُثر لاحقاً على المركبة متروكة بعد حادث سير، فيما واصل نيلاند الهرب سيراً على الأقدام حتى عُثر عليه ميتاً بعد منتصف الليل متأثراً بإصابة نارية في الرأس، رجّحت التحقيقات أنه أصاب نفسه بها.

وأعلن نادي دالاس كاوبويز في بيان رسمي "وفاة لاعبه مارشاون نيلاند في ظروف مأساوية"، وعبّر عن حزنه العميق وتعاطفه مع عائلته ورفيقته كاتالينا. وأشاد النادي بشخصية اللاعب، واصفاً إياه بأنه "كان زميلاً محبوباً وعضواً مهماً في عائلة الفريق". كما أصدرت رابطة الدوري الأميركي بياناً مماثلاً نعت فيه اللاعب وأكدت دعمها الكامل لعائلته. وتحدث أفراد عائلة نيلاند عن شاب وصفته بـ"طيب القلب والمتواضع والمحبّ"، وقال عمه الأكبر إن آخر مكالمة بينهما كانت لتهنئته بتسجيل أول "تاتشداون" له في مسيرته الاحترافية قبل أيام فقط.

وأكدت تقارير صحافية أن اللاعب عبّر مؤخراً عن أفكار انتحارية، ما يزيد من المأساة التي أحاطت بوفاته. وأعاد الحادث تسليط الضوء على معاناة بعض الرياضيين الأميركيين من ضغوط نفسية هائلة، خصوصاً مع الحياة الصارمة داخل الدوري الأشهر في العالم. وهزّت مأساة نيلاند أوساط الرياضة الأميركية التي ودّعت أحد لاعبيها الواعدين، في مشهد مؤلم اختلطت فيه الشهرة بالحزن والانكسار.