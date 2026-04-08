تواصل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، تحركاتها في الأشهر الماضية، من أجل تحديد الأسماء، التي ستحسم صفقاتها في "الميركاتو" الصيفي القادم، يتقدمهم نجم فريق فياريال الإسباني، بابي غايي (27 عاماً)، الذي خطف الأنظار إليه وبقوة في الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن مانشستر يونايتد يريد ضم النجم السنغالي، بابي غايي، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب القدرة البدنية الهائلة، التي أظهرها في الموسم الجاري مع ناديه فياريال، بالإضافة إلى تمكنه من استخلاص الكرة، والذكاء التكتيكي، الذي يجعله لاعباً متكاملاً في خط الوسط.

وتابعت أن مانشستر يونايتد يعتبر أن النجم السنغالي، يتناسب أسلوبه مع كرة القدم الحديثة، حيث يجب على لاعبي خط الوسط تغطية مساحة كبيرة من الملعب والتأثير في منطقتي الجزاء، وصاحب الـ27 عاماً يمتلك الخبرة في الملاعب الأوروبية، ولن يواجه الصعوبة نهائياً في التأقلم مع طريقة لعب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأردفت أن مانشستر يونايتد لن يدخل نهائياً في صراع المفاوضات مع إدارة فياريال مدريد، لأن القائمين على الفريق الإنكليزي يستعدون لقيمة الشرط الجزائي في عقد النجم السنغالي، الذي يقدر بنحو 45 مليون يورو، وهو المبلغ المطلوب لحسم الصفقة، التي ستكون من ضمن الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مانشستر يونايتد يهدف إلى إعادة بناء الفريق بشكل كامل، حتى يستعد بشكل كبير للموسم القادم في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بالإضافة إلى قربه من حجز أحد المقاعد المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، التي غاب عنها "الشياطين الحُمر" منذ عدة سنوات.