اليوم الرياضي... قطر تحيي الحدث الكبير من الداخل إلى بلاد الاغتراب

- شهدت قطر احتفالات واسعة باليوم الرياضي، الذي يُنظم سنوياً في الثلاثاء الثاني من فبراير، بمشاركة المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية والخاصة، بهدف ترسيخ ثقافة الرياضة وبناء مجتمع صحي. - تضمنت الفعاليات أنشطة رياضية متنوعة في مواقع مثل حديقة أسباير واستاد 974، بمشاركة وزارات وهيئات مثل وزارة الرياضة والشباب ووزارة الداخلية، مما يعكس التنسيق والجاهزية العالية. - شاركت وزارات مثل وزارة البيئة والتغيّر المناخي ووزارة العدل، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج، في تنظيم فعاليات رياضية لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع أنماط الحياة النشطة.

شهدت قطر، اليوم الثلاثاء، احتفالات واسعة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، الذي عرف إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، ليمتد في الوقت عينه إلى العديد من الجهات والقطاعات الفاعلة، تأكيداً على أنّ هذا الحدث الاستثنائي بات يجسّد الريادة القطرية في هذا المجال بنسخته الخامسة عشرة.

وتأتي هذه الاحتفالات استمراراً لما بدأ عام 2012 استجابةً للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي نصّ على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كلّ عام يوماً رياضياً، تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسّسات العامة فعاليات يشارك فيها العاملون وأسرهم، ترسيخاً لثقافة الرياضة وبناء مجتمع صحي.

حديقة أسباير... فعاليات مشتركة بين وزارة الرياضة والشباب واللجنة العليا

منذ الصباح الباكر، كانت الفعاليات قائمة بقوة من طرف وزارة الرياضة والشباب، ممثلةً في الاتحاد القطري للرياضة للجميع، وبمشاركة مميزة من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إذ شملت الأنشطة مباراة كرة قدم مصغرة وجولة على مجموعة من الألعاب الرياضية المتنوعة، وسط حضور شخصيات رسمية.

وتنوعت الأنشطة لتلبي اهتمامات جميع أفراد الأسر، إذ تضمّنت عروضاً للأطفال مثل "الجري بالبالونات"، وعروضاً لمهارات الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى منافسات في كرة القدم، والطائرة، والريشة الطائرة، والجري، والشطرنج، وشد الحبل، كما خُصّصت حصص لتدريبات القوة والتحمل، وجلسات للإطالة والاستشفاء البدني، والجمباز، إلى جانب مجموعة واسعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية الأخرى.

استاد 974... أنشطة "الداخلية" في رحاب الصرح المونديالي

في الصرح المونديالي الكبير الذي احتضن منافسات كأس العالم 2022 والعديد من البطولات الكبرى، شارك وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، في الفعاليات التي أقيمت بالتعاون مع "قطر للسياحة" (زوروا قطر) والمدينة الإعلامية. وشهد البرنامج أنشطة متنوعة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، شملت سباقات الجري لمسافتَي كيلومتر واحد وأربعة كيلومترات، إلى جانب مسابقات بدنية ومهارية، وتحديات تكتيكية وعسكرية، وعروض وفعاليات للدفاع المدني، فضلاً عن أنشطة رياضية نظمتها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، بمشاركة منتسبي أكاديمية الشرطة وإدارة أمن المنشآت والهيئات.

وذكرت "قنا" أن الفعاليات أقيمت في أجواء تنظيمية متميزة عكست مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات المشاركة، وأسهمت في تعزيز روح الفريق، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وتشجيع تبني أنماط حياة صحية بين منتسبي الوزارة وقوة "لخويا".

أسباير زون... "أشغال" وديوان المحاسبة والقطاع المصرفي

كما عرفت منطقة أسباير زون مشاركة هيئة الأشغال العامة بحضور وزير البلدية عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، ورئيس هيئة الأشغال العامة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، وذلك من خلال تنظيم باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية بمشاركة موظفي ومنتسبي الهيئة وأفراد عائلاتهم. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة عبر تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة، إلى جانب دورها في تطوير البنية التحتية الرياضية، إذ تسهم في إنشاء وتطوير مسارات المشاة والدراجات الهوائية، وتنفيذ مشاريع تدعم المنشآت والمرافق الرياضية والحدائق العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة.

وشارك في الوقت عينه ديوان المحاسبة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، التي تضمّنت أنشطة رياضية لموظفي الديوان بهدف تشجيعهم على تبني حياة صحية ونشيطة، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل إيجابية وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، كما نظم البنك الدولي الإسلامي فعاليات رياضية بمشاركة واسعة من مسؤولي الإدارة العليا والموظفين، شملت منافسات في الجري وكرة القدم والكرة الطائرة والتنس.

وزارة البيئة والتغيّر المناخي

شاركت وزارة البيئة والتغيّر المناخي في أحداث اليوم الرياضي بمجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، بحضور وزير البيئة والتغيّر المناخي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات. وذكرت وكالة "قنا" أن الأجواء اتسمت بالروح الإيجابية، عاكسةً جهود الوزارة الداعمة لرؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيّما في محور التنمية البشرية، عبر تشجيع الموظفين على اتباع السلوكيات الصحية وتعزيز ثقافة النشاط البدني، وبناء بيئة عمل داعمة لصحتهم النفسية والجسدية.

ومارس الحاضرون العديد من الرياضات، أبرزها "البادل" المنتشرة بقوة في قطر، والتنس، إلى جانب رياضة المشي والتمارين البدنية، بمشاركة أبناء وعائلات موظفي الوزارة، في انعكاسٍ لمستوى الجاهزية والتنظيم المتميز.

وزارة العدل في مقرّ جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا

من جانبها، شاطرت وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء فعاليات اليوم الرياضي للدولة من خلال تنظيم أنشطة مشتركة بمقر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وبمشاركة واسعة من منتسبي الوزارة والأمانة العامة وعائلاتهم بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا). وأقيمت 12 فعالية شملت رياضة المشي والإحماء وكرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، وشد الحبل، والبولينغ بالقدم، والترامبولين، وتسديد الهدف، إلى جانب أنشطة رياضية للأطفال بهدف غرس ثقافة الرياضة والاهتمام بها منذ الصغر. وصاحبت هذه الأنشطة فعاليات توعوية وتثقيفية، شملت ركناً صحياً قُدمت خلاله إرشادات وخدمات القياسات الحيوية للمشاركين، لتعزيز الوعي الصحي للموظفين وأسرهم، وتوجيههم نحو أنماط حياة صحية تعزز السلامة المجتمعية وجودة الحياة بحسب المصدر نفسه.

اليوم الرياضي والبعثات الدبلوماسية

لم تغب البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولة قطر في الخارج عن هذا اليوم رغم المسافات؛ إذ نظمت أنشطة رياضية متنوعة وسط مشاركة واسعة من الدبلوماسيين والموظفين والجمهور في دول التمثيل بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا). وجاءت الرسالة من مختلف العواصم لتؤكد دور هذا اليوم وأهمية الرياضة في بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة وضمان صحة ورفاهية المجتمع، سعياً لجعل الرياضة أسلوب حياة.