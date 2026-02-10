اليوم الرياضي ضمن سلسلة أحداث منتظرة في قطر خلال 2026

- اليوم الرياضي في قطر يعكس رؤية لتعزيز ثقافة الرياضة كنمط حياة، حيث تتحول البلاد إلى مساحات مفتوحة للحركة والنشاط، بمشاركة واسعة من المجتمع والمؤسسات. - في يناير، استضافت قطر 14 حدثاً رياضياً، منها جائزة الأمير الوالد للفروسية، وبطولة قطر الدولية لكرة الطاولة، ودورة الدوحة للاتحاد الدولي لبادل الناشئين. - فبراير يشهد فعاليات مثل بطولة توتال إنرجيز لتنس السيدات، وسباق نصف ماراثون 2027، ومهرجان الأمير الدولي للفروسية، مع استمرار الأحداث الرياضية حتى نهاية العام.

اليوم الرياضي في دولة قطر ليس مجرد مناسبة عابرة في الروزنامة السنوية، بل هو فكرة استثنائية تجسّد رؤية لترسيخ ثقافة الرياضة نمطاً اعتيادياً ودائماً، ومن خلال تخصيص يوم عطلة رسمية تُمارس فيه الأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء البلاد، إذ تتحول الملاعب والحدائق والكورنيش إلى مساحات مفتوحة للحركة والحيوية، ويصبح المجتمع بكل فئاته شريكاً في مشهد يعكس الوعي بأهمية الصحة والنشاط البدني.

هذه المبادرة التي أطلق عليها هذا العام "اخترت الرياضة" تعكس إيمان القائمين عليها بأنّ الاستثمار في الإنسان يبدأ من صحته، وأن المنافسة ليست حكراً على المحترفين، بل حق للجميع، لذلك يشهد اليوم الرياضي مشاركة واسعة من المؤسسات والهيئات والمدارس والأندية، في صورة تؤكد أن الرياضة عنصر أساسي في التنمية الشاملة. فما هي أبرز الأحداث التي تحتضنها قطر خلال عام 2026 قبل هذا اليوم وبعده، والتي يبلغ عددها 83 فعالية؟

قبل اليوم الرياضي شهد شهر يناير الماضي إقامة قطر 14 حدثاً بمختلف المنافسات، عبر تنظيم الجولات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من جائزة الأمير الوالد للفروسية، وبطولة قطر الدولية لكرة الطاولة، وكأس آسيا للشوزن، وبعدها بطولة الجولة العالمية للغولف، ودورة الدوحة الأولى للاتحاد الدولي لبادل الناشئين، والجائزة الكبرى للمبارزة – سلاح إبيه، ودورة الاتحاد الأولى لمحترفي سنايتدز للإسكواش، ومنافسات قطر الدولية للشباب لكرة الطاولة، وبطولة الدوحة الأولى للاتحاد الدولي للبادل لهواة البرونزيّة، وقطر ماسترز 2026 للغولف.

وفي الوقت الراهن، وتزامناً مع اليوم الرياضي في شهر فبراير/ شباط، تشهد قطر إقامة بطولة توتال إنرجيز المفتوحة لتنس السيدات بمشاركة العديد من اللاعبات المميزات، في حين أن البلاد ستكون على موعدٍ اليوم الثلاثاء مع سباق اللجنة الأولمبية القطرية لنصف ماراثون 2027، وبعدها مهرجان الأمير الدولي للفروسية، ثم بطولة قطر إكسون موبيل لتنس الرجال بتاريخ 16 فبراير/ شباط الجاري، ولاحقاً بطولة الدوحة الدولية للمنتخبات في كرة السلة، ودورة الشقب الدولية للفروسية، وكذلك تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027، المونديال المنتظر الذي سيُقام في قطر تحديداً، وأخيراً بطولة الاتحاد الثانية لمحترفي ستاليت للإسكواش.

أما أبرز الأحداث في الأشهر التالية فهي مهرجان قطر لكرة القدم 2026 الذي سيعقد خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس/ آذار المقبل، وسيضمّ مباراة كأس فيناليسيما 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، إلى جانب مواجهات لمنتخبات قطر ومصر والسعودية وصربيا، كما نذكر كأس العالم للجمباز الفني، وبطولة العالم للألعاب الإلكترونية، ونهائي كأس الأمير الذي لم يحدد موعده بعد. ولاحقاً في شهر مايو منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، ودورة الألعاب الخليجية الرابعة، وكأس أمم آسيا للطائرة، إضافة لأحداث أخرى مثل بطولة العالم للبادل والرماية في نوفمبر، والجولة العالمية 3 ضد 3 لكرة السلة، وبطبيعة الحال جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 على حلبة لوسيل.