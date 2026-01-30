اليوروباليغ: 8 أندية تحسم تأهلها المباشر في ليلة غياب المفاجآت

- تأهلت ثمانية أندية مباشرة إلى دور الـ16 في "اليوروباليغ"، منها أولمبيك ليون الفرنسي وأستون فيلا الإنكليزي، بينما ستتنافس 16 فريقاً في مرحلة خروج المغلوب لضمان البقاء في المسابقة. - تصدر أولمبيك ليون ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، يليه أستون فيلا بنفس الرصيد، بينما جاء ميتلاند وريال بيتيس وبورتو وبراغا وفرايبورغ وروما في المراكز التالية. - ضمن 16 نادياً الوصول إلى ملحق خروج المغلوب، منها جينك البلجيكي وبولونيا الإيطالي، بينما ودعت 12 نادياً البطولة، مثل يونغ بويز وفاينورد.

أسدل الستار عن منافسات مرحلة الدوري في بطولة "اليوروباليغ"، مساء الخميس، بعدما ضمنت ثمانية أندية التأهل إلى دور الـ16 بشكل مباشر، وهي: أولمبيك ليون الفرنسي، أستون فيلا الإنكليزي، ميتلاند الدنماركي، ريال بيتيس الإسباني، بورتو وبراغا البرتغاليان، فرايبورغ الألماني، روما الإيطالي، فيما سيخوض 16 فريقاً مرحلة خروج المغلوب، من أجل البقاء في المسابقة القارية.

وتربع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، على عرش صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري في "اليوروباليغ"، برصيد 21 نقطة، فيما جاء أستون فيلا ثانياً (21 نقطة)، وميتلاند الدنماركي ثالثاً (19 نقطة)، وريال بيتيس الإسباني رابعاً (17 نقطة)، وبورتو البرتغالي خامساً (17 نقطة)، وبراغا البرتغالي سادساً (17 نقطة)، وفرايبورغ الألماني سابعاً (17 نقطة)، وروما الإيطالي ثامناً (16 نقطة).

من جهتها، ضمن 16 نادياً الوصول إلى ملحق خروج المغلوب، حتى تخوض مواجهات الذهاب والإياب، من أجل حسم تأهلها إلى ثمن نهائي "اليوروباليغ"، وهي: جينك البلجيكي، الذي حل في المركز التاسع، برصيد 16 نقطة، وجاء بولونيا الإيطالي عاشراً (15 نقطة)، فيما حلّ شتوتغارت الألماني في المرتبة الـ11، برصيد 15 نقطة)، وخلفه فيرينتسفاروشي المجري (15 نقطة).

وفي المركز الـ13، حلّ نوتنغهام فورست الإنكليزي، برصيد 14 نقطة، وخلفه فيكتوريا بلزن (14 نقطة)، وفي المرتبة الـ15، جاء نادي النجم الأحمر الصربي، برصيد 14 نقطة، وحجز سيلتا فيغو الإسباني المرتبة الـ16، برصيد 13 نقطة، ويأتي خلفه مباشرة باوك اليوناني (12 نقطة)، وأيضاً ليل الفرنسي (12 نقطة)، وفنربخشة التركي 12 نقطة، فيما حجز باناثينايكوس اليوناني المركز العشرين، برصيد 12 نقطة.

أما في المركز الحادي والعشرين، فجاء سيلتك الاسكتلندي، برصيد 11 نقطة، فيما حل لودوغورتس البلغاري في المرتبة الثانية والعشرين، برصيد 10 نقاط، وجاء خلفه مباشرة دينامو زغرب الكرواتي (10 نقاط)، وفي المركز الرابع والعشرين، جاء فريق بران النرويجي (تسع نقاط)، ليكتمل عقد الأندية الـ16، التي ستتنافس بينها، حتى تواصل رحلتها في "اليوروباليغ". من جهته، ودع 12 نادياً منافسات "اليوروباليغ"، أبرزها يونغ بويز، فاينورد، بازل، سالزبورغ، نيس، مالمو.