اليوروباليغ: الأندية الكبيرة تنتصر وبصمتان من المغرب والجزائر

- شهدت الجولة السادسة من "اليوروباليغ" تألق الأندية الكبرى، حيث عززت مواقعها في المنافسة على المراكز المؤهلة للدور ثمن النهائي، مع بروز لافت للاعبين العرب سفيان الكرواني وبدر الدين بوعناني. - واصل أولمبيك ليون تألقه بفوز صعب على غو أهد إيغلز، متصدراً المجموعة بفارق الأهداف، بينما حقق ريال بيتيس وبورتو انتصارات مهمة رفعت مراكزهما. - استمر روما في انتفاضته بفوز كبير على سيلتك، وتألق فنربخشة هجومياً ضد بران، بينما ساهم بوعناني في تقدم شتوتغارت إلى المركز التاسع.

قدمت الأندية الأوروبية الكبيرة عروضاً قوية في مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة "اليوروباليغ"، بعدما حققت انتصارات مهمة عززت صراعها على حجز أحد المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، وشهدت الأمسية إثارة كبيرة داخل معظم الملاعب الأوروبية، وسط بروز لافت لبصمتين عربيتين من المغرب والجزائر، بفضل تألق سفيان الكرواني وبدر الدين بوعناني اللذين واصلا تقديم مستويات مميزة مع فرقهما هذا الموسم.

وواصل أولمبيك ليون تقديم عروضه القوية، بعدما انتزع فوزاً صعباً على غو أهد إيغلز الهولندي بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة بدأ اشتعالها مبكراً بعد تسجيل الأهداف الثلاثة خلال أول 11 دقيقة فقط، ورفع النادي الفرنسي رصيده إلى 15 نقطة من خمس انتصارات وخسارة واحدة، ليعتلي صدارة مرحلة الدوري في "اليوروباليغ"، بفارق الأهداف عن ميتييلاند الدنماركي الذي تغلب على جينك البلجيكي بهدف نظيف، وأستون فيلا الإنكليزي الذي عاد بانتصار مهم من أرض بازل السويسري بنتيجة (2-1).

ونجح ريال بيتيس الإسباني في تحقيق واحدة من أبرز نتائج الجولة، بعدما أسقط مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثلاثة أهداف لهدف، سجلها يرجي دومينغيز بالخطأ في مرماه، ورودريغو ريكيلمي، وأنتوني، بينما قلص نيكو غاليسيتش النتيجة في اللحظات الأخيرة، ورفع النادي الأندلسي رصيده إلى 14 نقطة صاعداً إلى المركز الرابع، فيما تقدم بورتو البرتغالي إلى الصف الثامن بعد وصوله إلى 13 نقطة، بفضل فوزه المهم على مالمو السويدي (2-1) بهدفي صامويل أوموروديون، قبل أن يسجل فرانسيسكو مورا هدف مالمو بالخطأ بطريقة غريبة جداً.

Francisco Moura 90' +4 (OG)



Europa League | 🇪🇺 Porto 2-1 Malmöpic.twitter.com/KDZAvqeoju — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 11, 2025

من جانبه، واصل روما الإيطالي انتفاضته الأوروبية بتحقيق فوز ثمين خارج الديار على سيلتك الاسكتلندي بثلاثية نظيفة، افتتحها ليام سكيلز بالخطأ في مرماه قبل أن يضيف إيفان فيرغسون هدفين حسم بهما المباراة، وارتقى فريق "الذئاب" إلى المركز العاشر برصيد 12 نقطة، أما فنربخشة التركي، فقد قدم ليلة هجومية رائعة بعد اكتساحه بران النرويجي برباعية دون رد، سجلها كريم أكتورك أوغلو، وأندرسون تاليسكا الذي وقع على هاتريك، ليصل الفريق التركي إلى النقطة 12 في المركز الـ12.

وكان الحضور العربي بارزاً في منافسات اليوروباليغ، من خلال الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني الذي واصل تألقه بصناعة هدف التعادل لفريقه أوتريخت الهولندي من ركلة حرة متقنة ترجمها مايك فان دير هورن في الدقيقة 73، رغم الخسارة أمام نوتنغهام فورست الإنكليزي بـ(2-1)، ورفع صاحب الـ25 عاماً، رصيده إلى 17 مساهمة تهديفية هذا الموسم في جميع البطولات، منها 14 تمريرة حاسمة وثلاثة أهداف.

Mike van der Hoorn's header for 1-1



Utrecht 1-1 Nottinghampic.twitter.com/XHX6j3uAPX — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 11, 2025

كما خطف الجزائري بدر الدين بوعناني الأضواء مجدداً بعدما قدم تمريرة حاسمة في الهدف الرابع لشتوتغارت الألماني خلال فوزه العريض على مكابي تل أبيب، ورفع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً رصيده إلى ثلاث مساهمات تهديفية في بطولة اليوروباليغ هذا الموسم، بواقع هدفين وتمريرة حاسمة، ليقود فريقه نحو المركز التاسع في جدول الترتيب قبل جولتين من نهاية مرحلة الدوري.