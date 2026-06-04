اليمن يتفوق على لبنان ويُكمل عقد منتخبات بطولة كأس آسيا 2027

- نجح منتخب اليمن في التأهل إلى كأس آسيا 2027 بعد فوزه على لبنان 2-0 في الدوحة، ليحسم بطاقة التأهل برصيد 14 نقطة ويتصدر المجموعة الثانية. - شهدت المباراة أداءً دفاعيًا قويًا من لبنان في الشوط الأول، لكن اليمن تمكن من كسر التعادل في الشوط الثاني بفضل هدفين من ناصر الغواشي. - سيشارك اليمن في المجموعة الخامسة بجانب كوريا الجنوبية، الإمارات، وفيتنام في البطولة التي تستضيفها السعودية من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

نجح منتخب اليمن في إكمال عقد المتأهلين إلى بطولة كأس آسيا 2027، بعدما عبر عقبة منتخب لبنان، بهدفين مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعة الثانية للتصفيات الحاسمة المؤهلة إلى المسابقة القارية.

ودخل منتخب لبنان بقيادة مدربه الجزائري مجيد بوقرة منافسات الشوط الأول وأعين نجومه على عدم التسرّع في اللعب، من خلال التنظيم الدفاعي الجيد، وتناقل الكرات في وسط الملعب، مع تنفيذ هجمات مرتدة، فيما ظهر إصرار لاعبي منتخب اليمن على تسجيل هدف التقدم، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى المسابقة القارية.

ونجح دفاع منتخب لبنان قبل نهاية الشوط الأول بإزالة خطر الكثير من الهجمات المباشرة لنجوم اليمن، الذي حاولوا هز شباك حارس المرمى مصطفى مطر، الذي استطاع التصدي لأكثر من محاولة، لتنتهي أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي بين الطرفين، الأمر الذي كان في مصلحة منتخب "رجال الأرز"، الذي يلعب على التعادل أو الانتصار.

كرة عربية سورية وفلسطين في كأس آسيا 2027: فرصة لكتابة التاريخ

أما في الشوط الثاني، فدخل منتخب لبنان بشكل مغاير تماماً، بعدما أجرى بوقرة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي بدأ فيها المواجهة من أجل تعزيز الهجوم، الذي شكل خطراً حقيقياً في أكثر من مناسبة على مرمى حارس منتخب اليمن محمد خير الله، الذي نجح بدوره في التصدي لعدد من الفرص القوية أمام عرينه.

لكن المفاجأة كانت في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، عندما نجح ناصر الغواشي في كسر مصيدة التسلل المفروضة على لاعبي منتخب اليمن، ووضع الكرة في شباك مطر الذي فشل بالتصدي لها، فيما أضاع ليوناردو شاهين فرصة تسجيل هدف التعادل، بعدما نجح حامي عرين اليمن بالتصدي لكرته في الدقيقة 64.

ولم يستطع منتخب لبنان العودة بنتيجة المواجهة، بعدما تمكّن منتخب اليمن من تعزيز النتيجة بهدفٍ ثانٍ عبر نجمه ناصر الغواشي، الذي سجله في الوقت بدل الضائع، ليتربع على عرش المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، ويحسم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس آسيا التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 يناير/ كانون الثاني إلى 5 فبراير/ شباط عام 2027، حيث سيلعب اليمن في المجموعة الخامسة، رفقة كل من كوريا الجنوبية، الإمارات، وفيتنام.