أكد مدرب منتخب تونس السابق قيس اليعقوبي (59 عاماً) أنّ المنتخب التونسي خسر لقاء مهماً في البطولة العربية أمام نظيره السوري، عندما فشل في تحقيق أفضل بداية، معتبراً أن المشاكل تكمن في غياب السرعة في الهجوم، إضافة إلى نجاح المنافس في التعامل مع المباراة على نحوٍ أفضل من الناحية الدفاعية، وللدورة الثانية توالياً يخسر المنتخب التونسي في الكأس العربية أمام نظيره السوري.

وقال اليعقوبي، الذي كانت له تجربة سابقة في الدوري السوري مع الاتحاد الحلبي: "دخول منتخب تونس البطولة العربية كان سيئاً جداً، ويُمكن القول إن منتخب سورية صعّب عليه المُهمّة، لأنه دفاعياً لعب بطريقة فيها الكثير من الانضباط والقتالية، والمنتخب التونسي لم يجد الحلول لفك شفرة الدفاع. رغم أن العديد يعتبر أن هذا منتخب تونس الرديف، قياساً بغياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا ضد البرازيل، إلّا أن الأسماء التي شاركت لها خبرة كبيرة وشاركت في العديد البطولات الكبرى والمنافسات القارية وكأس العالم، مثل ياسين مرياح والفرجاني ساسي وعلي معلول".

وتابع اليعقوبي: "لم نجد الفاعلية في الأمتار الأخيرة لمنطقة المنافس وغابت السرعة. المنتخب التونسي يعتمد عادة على سرعة لاعبي الرواق مثل العاشوري وإلياس سعد، ولكن رغم ذلك لم يكن مسموحاً للمنتخب التونسي خسارة هذه المباراة، وسنرى عند اكتمال النصاب كيف سيكون الوضع ونشاهد نسخة أفضل من المنتخب".