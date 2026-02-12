الياميق في قلب أزمة بإسبانيا.. وسرقسطة يصعّد

- أعرب نادي ريال سرقسطة عن استيائه من قرار لجنة الانضباط برفض اعتراضه على طرد مدافعه جواد الياميق، معتبرًا أن القرار لا يعكس ما حدث فعليًا في المباراة ضد إيبار. - أشار النادي إلى أن الطرد جاء نتيجة احتكاك مع لاعب إيبار، وأن العقوبة استندت إلى تفسير خاطئ، معلنًا نيته تقديم طعن رسمي لإلغاء البطاقة الحمراء. - أكد ريال سرقسطة على ضرورة تطبيق اللوائح بدقة للحفاظ على سمعة المنافسة، مشددًا على احترامه للهيئات التحكيمية.

أعلن نادي ريال سرقسطة، أمس الأربعاء، في بيان رسمي، عن استيائه الشديد وقلقه البالغ من قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، القاضي برفض الاعتراضات التي تقدّم بها النادي بشأن الطرد المباشر الذي تعرّض له مدافعه المغربي جواد الياميق (33 عاماً) خلال مباراة الفريق أمام إيبار، يوم السبت الماضي.

وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد أوضح النادي أن حالة طرد الياميق جاءت إثر احتكاك مع لاعب إيبار، أليكس غاريدو، معتبراً أن الأخير بالغ في ردّة فعله، وأن القرار التحكيمي لا يعكس ما حدث فعلياً على أرض الملعب. وأكد ريال سرقسطة أن عقوبة الإيقاف استندت إلى تفسير خاطئ واضح بين ما ورد في تقرير الحكم والوقائع الحقيقية للمباراة. وأضاف البيان أن النادي سيتقدم فوراً بطعن رسمي أمام لجنة الاستئناف، بهدف إثبات وجود خطأ مادي واضح، والمطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التي أُشهرت في وجه الياميق، إضافة إلى إسقاط العقوبة المترتبة عليها.

وأشار ريال سرقسطة إلى أنه كان قد عبّر، يوم الاثنين الماضي، عن امتعاضه مما حدث في ملعب إيبيركاخا، معتبراً أن طرد لاعبه كان غير عادل، وأدى إلى ضرر رياضي واجتماعي واقتصادي واضح على النادي. ورغم تشديده على احترامه الكامل للطاقم التحكيمي وجميع الهيئات المعنية، أكد النادي الإسباني، ضرورة تطبيق اللوائح بأقصى درجات الدقة والاتساق والعدالة، حفاظاً على سمعة المنافسة، وضماناً لاحترام النادي وجماهيره.