حافظ منتخب اليابان على سِجل خالٍ من الخسارات أمام المنتخبات الأوروبية التي لعب ضدها منذ عام 2019، سواء في بطولة كأس العالم أو المواجهات الودية التي لعبها ضدها، وهي النتائج التي جعلت منتخب الساموراي واحداً من المنتخبات الآسيوية القوية والتي عادةً ما تُقدم مستويات مميزة في المونديال.

وفي حين يستعد منتخب اليابان للمشاركة الثامنة تاريخيًا على التوالي في بطولة كأس العالم، وذلك في نسخة أميركا وكندا والمكسيك 2026، ما زال منتخب الساموراي يُسجل النتائج الإيجابية أمام المنتخبات الأوروبية التي يلعب ضدها منذ عام 2021، سواء في البطولات الرسمية الكبيرة أو المباريات الودية التي يخوضها خلال فترات التوقف الدولي الخاصة بالمباريات الدولية الودية بين المنتخبات.

ومنذ عام 2021، فاز منتخب اليابان على صربيا في مواجهة ودية بهدف نظيف في 11 يونيو/حزيران 2021، ثم حقق الفوز على ألمانيا (2-1) في بطولة كأس العالم 2022 يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وبعدها تفوق على منتخب إسبانيا (2-1) في بطولة كأس العالم 2022 يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، ثم تعادل مع كرواتيا (1-1) في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وخرج بركلات الترجيح.

وتابع منتخب اليابان صموده أمام المنتخبات الأوروبية، إذ فاز على ألمانيا (4-1) في مباراة ودية يوم 9 سبتمبر/أيلول 2023، ثم تفوق على منتخب اسكتلندا بهدف نظيف في مباراة ودية يوم 28 مارس/آذار 2026، ليكون مجموع المباريات التي خاضها منتخب الساموراي منذ عام 2021 حتى الآن ست مباريات (خمسة انتصارات وتعادل وحيد في نتائج رسمية سجلها فيفا).

ويملك منتخب اليابان فرصة ذهبية لتوسيع هذه الحصيلة المتميزة ضد المنتخبات الأوروبية، إذ سيواجه منتخب اسكتلندا يوم 31 مارس الحالي في مواجهة ودية، وفي حال حقق فيها التعادل أو الفوز سيصل إلى سبع مباريات متتالية ضد منتخبات أوروبية من دون خسارة، كما سيلعب ضد أيسلندا مباراة ودية أخيرة قبل المونديال في 31 مايو/أيار المقبل، وبعدها سيلعب ضد هولندا في المواجهة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، وعليه لديه فرصة كبيرة للمحافظة على سجله الذهبي ضد الأوروبيين.