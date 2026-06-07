اليابان في مونديال 2026.. مشاركة سابعة توالياً من دون إنجازات كبيرة

سيُشارك منتخب اليابان في بطولة كأس العالم 2026، للمرة السابعة توالياً، بحثاً عن كتابة التاريخ، بعد فشله في تحقيق إنجازات في مشاركاته السابقة، وكان أفضل ما حققه هو بلوغ دور الـ16 في ثلاث مناسبات.

مشاركات متتالية من دون إنجازات كبيرة

بدأ منتخب اليابان رحلته في المونديال عام 1998، لكن المشاركة الأولى لم تكن ناجحة، إذ خرج سريعاً من دور المجموعات، ولكن في نسخة 2002، التي استضافتها اليابان بالمشاركة مع كوريا الجنوبية، وصل الساموراي إلى دور الـ16 متخطياً دور المجموعات، بعدما حقق فوزين مقابل تعادل وخسارة في مجموعته، ولكنه عاد وخرج من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2006.

وفي مونديال جنوب أفريقيا 2010، عاد منتخب اليابان ليُثبت أنه الأقوى بين المنتخبات الآسيوية، فتأهل إلى دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه، لكنه خرج مجدداً من دور المجموعات في نسخة عام 2014 بالبرازيل. وبعد ذلك ثبَّت منتخب اليابان حضوره في دور الـ16 بتأهله في مرتين متتاليتين عامي 2018 و2022، وكان مستواه لافتاً جداً في مونديال قطر، إذ تصدر المجموعة التي كان فيها منتخبان كبيران هما إسبانيا وألمانيا، وساهم في إقصاء المنتخب الألماني أيضاً، بعد الفوز عليه في المواجهة الافتتاحية (2-1)، كما انتصر على إسبانيا أيضاً (2-1)، في واحدة من أكبر مفاجآت المونديال.

وحتى في مواجهة دور الـ16، خرج منتخب اليابان أمام منتخب كرواتيا بشق الأنفس بعد التعادل معه (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، ليخسر "الساموراي" بعد ذلك في ركلات الترجيح (3-1)، ليؤكد المنتخب الياباني أنه سيكون حاضراً بقوة في السنوات المقبلة، ومنها نسخة مونديال 2026، التي يسعى أن يظهر فيها بثوب قوي ومُميز، والمنافسة من أجل الذهاب أبعد من دور الـ16، وتسجيل أول إنجاز تاريخي له في بطولات كأس العالم.

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محترفون في الدوريات الأوروبية

يملك المنتخب الياباني محترفين في معظم الدوريات الأوروبية، ولعب أبرز النجوم، تاكيفوسا كوبو، نجم نادي ريال سوسييداد الإسباني، ودايتشي كامادا نجم فريق كريستال بالاس الإنكليزي، وتاكيهيرو تومياسو لاعب نادي أرسنال الإنكليزي، وهيروكي إيتو نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، وزيون سوزوكي حارس مرمى نادي بارما الإيطالي، وواتارو إيندو لاعب نادي ليفربول الإنكليزي، وأو تاناكا لاعب نادي ليدز يونايتد الإنكليزي.

ويُضاف إلى هذه الأسماء، لاعبون محترفون في الكرة الأوروبية مع أندية مثل فيينورد الهولندي وفرايبورغ الألماني وماينز وآينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن في ألمانيا، وكذلك نادي كوبنهاغن الدنماركي وسلتيك الاسكتلندي، ويرفع هذا الاحتراف من مستوى المنتخب الياباني على أرض الملعب وتحديداً في مونديال أميركا وكندا والمكسيك 2026، فربما سيكون لهذه التشكيلة شأن كبير في المجموعة التي يُشارك فيها خلال المونديال.

اليابان في مونديال 2026

ستُشارك اليابان في بطولة كأس العالم 2026، ضمن منافسات المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات هولندا والسويد وتونس، وستبدأ مشوارها أمام منتخب هولندا في ملعب "أي تي أند تي" في مدينة تكساس الأميركية يوم 14 يونيو، ثم يواجه منتخب تونس في "استاديوم بي بي في أي" يوم 20 يونيو، ثم يختتم مشواره في دور المجموعات في مواجهة منتخب السويد على ملعب "أي تي أند تي" في مدينة تكساس الأميركية يوم 25 يونيو. ويملك المنتخب الياباني فرصة للتأهل إلى الدور الثاني للمرة الثالثة توالياً، إذ يُمكنه احتلال المركز الثاني على أقل تقدير نظراً إلى إمكانياته الفنية، وإمكانية التأهل من المركز الثالث في المجموعة أيضاً.