حصد منتخب اليابان لقب كأس آسيا للسيدات خلال النسخة التي استضافتها أستراليا، بعد الفوز على منتخب البلد المضيف 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم السبت على استاد أستراليا في سيدني، بفضل هدف سجلته اللاعبة مايكا هامانو في الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء، رغم الحضور الجماهيري القياسي الذي بلغ 74,397 متفرجاً.

وحقق منتخب اليابان اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه بعد تتويجه في نسختي 2014 و2018، وللمصادفة كانا أيضاً أمام أستراليا، التي حاولت في المباراة النهائية اليوم السبت أن تنطلق بقوة، وتحديداً حين كانت قريبة من التسجيل في الدقيقة الثانية من عمر المواجهة عبر كايتلين فورد التي سددت من داخل منطقة الجزاء لتجد الحارسة أياكا ياماشيتا حاضرة لإنقاذ مرماها، وهي التي عادت وتألقت في الدقيقة الـ11 بتدخل مميز آخر.

وكان منتخب اليابان للسيدات قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، بعدما فاز على الصين تايبيه 2-0، وانتصر على الهند 11-0، ومن ثم على فيتنام 4-0، ثم فاز في ربع النهائي على الفيليبين 7-0، وفي نصف النهائي على كوريا الجنوبية 4-1. في المقابل، حصل منتخب أستراليا على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على الفيليبين 1-0، وفاز على إيران 4-0، وتعادل مع جمهورية كوريا 3-3، وفاز في ربع النهائي على كوريا الشمالية 2-1، وفي قبل النهائي على الصين 2-1. ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الستة الأولى تأهلت من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

وعلى المستوى الفردي، توّجت أياكا ياماشيتا بجائزة أفضل حارسة مرمى، بعدما قدمت لاعبة مانشستر سيتي، صاحب الـ30 عاماً، مستوى مميزاً حين حافظت على نظافة شباكها أمام الصين تايبيه وفيتنام وأستراليا من أصل 4 مباريات شاركت فيها، مع العلم أن مواطنتها ريو أويكي (ويستهام يونايتد)، توجت هدافة لهذه النسخة (6)، بينما ذهبت جائزة أفضل لاعبة لنجمة نادي لندن سيتي لونيسيس، الأسترالية ألانا كيندي.