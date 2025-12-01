- استضافة كوبا أميركا 2028 في الولايات المتحدة: يناقش اتحادا الكونميبول والكونكاكاف إمكانية إقامة البطولة في الولايات المتحدة للمرة الثانية على التوالي، بعد نجاح نسخة 2024 اقتصاديًا وجذبها 1.6 مليون مشجع. - التحديات اللوجستية والتنسيق مع الأولمبياد: تتطلب استضافة البطولة تنسيقًا دقيقًا لتجنب تداخلات مع الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجليس 2028، رغم الحماس الكبير لاستضافة الحدث. - مشاركة منتخبات الكونكاكاف: الاتفاق المحتمل سيسمح بمشاركة المنتخب الأميركي وفرق أخرى من الكونكاكاف، مع بقاء خيارات بديلة مثل الأرجنتين والإكوادور في حال تعثر المفاوضات.

يناقش اتحادا الكونميبول والكونكاكاف لكرة القدم في الأميركيتين، إمكانية إقامة نسخة كوبا أميركا 2028 في الولايات المتحدة الأميركية، هذه الخطوة تعني أن الولايات المتحدة تقترب من استضافة كوبا أميركا للمرة الثانية على التوالي، بعد تنظيمها نسخة 2024.

وقد يبدو هذه التوجه غريباً للبعض، ولا سيّما مع وجود خيارات تقليدية في أميركا الجنوبية، لكن السبب الرئيس وراء هذا الإصرار الأميركي واضح ومباشر، وهو النجاح الاقتصادي، الذي حققته البطولة في نسختها الأخيرة. وأكدت مصادر مقربة من المفاوضات أن الدافع الأكبر وراء التفكير في تكرار التجربة هو العائد المالي غير المسبوق، إذ جذبت بطولة 2024، التي أقيمت في الولايات المتحدة نحو 1.6 مليون مشجع، وحققت إيرادات قياسية لاتحاد الكونميبول، وفقاً لما نشرته صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، اليوم الاثنين. هذه الأرقام الضخمة تدفع اتحاد أميركا الجنوبية إلى تفضيل السوق الأميركية الضخمة، وقدرته على استيعاب الجماهير وتوليد الإيرادات، ليتجاوز بذلك التحديات اللوجستية، التي قد تعترض البطولة.

وتطلب هذه الخطوة التنسيق الحاسم بين الجهات المنظمة، نظراً لعامل زمني حر، إذ تتزامن فترة صيف 2028 مع استضافة مدينة لوس أنجليس الأميركية للألعاب الأولمبية الصيفية، ما يستلزم تجنباً حكيماً لأي تداخلات في الجدول الزمني أو تضارب في استخدام المنشآت الرياضية الرئيسة. ورغم هذا التحدي، يظل الحماس لاستضافة البطولة الكروية مرتفعاً، علماً بأنها ستكون المرة الثالثة التي تُقام فيها البطولة على الأراضي الأميركية منذ نسخة 2016.

ويدور في المحادثات أيضاً الحديث عن مشاركة المنتخب الأميركي في البطولة، إذ سيسمح الاتفاق المحتمل بين الاتحادين الكبيرين لمنتخب الولايات المتحدة باللعب مجدداً في البطولة إلى جانب المنتخبات العشرة الأعضاء في "الكونميبول"، بالإضافة إلى فرق مدعوة أخرى من "الكونكاكاف"، كما حدث في نسخة 2024.

وتبقى خيارات بديلة مطروحة على طاولة "الكونميبول"، في حال تعثر المفاوضات النهائية أو ظهرت عوائق تنسيقية مع الأولمبياد، إذ تشمل هذه الخيارات دولاً مثل الأرجنتين والإكوادور، التي سبق النظر فيهما لاستضافة البطولة. ولكن، على الرغم من الانتقادات، التي طاولت بعض الأمور التنظيمية في نسخة 2024، مثل تأخر انطلاق النهائي لمدة 80 دقيقة في ميامي أو مشاكل جودة العشب في بعض الملاعب، تغلب الكفة الاقتصادية على هذه التحفظات، فيما يبدو أن إغراء الإيرادات القياسية هو المحرك الأقوى لعودة "كوبا أميركا" إلى أميركا الشمالية.