الولايات المتحدة تدخل سباق استضافة مونديال 2038 بقوة... ما القصة؟

- تفكر الولايات المتحدة بجدية في استضافة كأس العالم 2038، بعد استضافة نسخة 2026، مع توقع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 64 بدلاً من 48. - أكد أندرو جيوليانو، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض، على قدرة أميركا على استضافة البطولة بفضل البنية التحتية المتطورة والتفاعل الكبير من المشجعين. - تكلفة استضافة كأس العالم في أميركا أقل بكثير مقارنة بدول أخرى، مما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة الحدث العالمي.

بدأت أميركا في التفكير جدياً في استضافة نسخة قادمة من بطولة كأس العالم، في ظل استضافة بطولة كأس العالم 2026 حالياً، وذلك في معلومات نشرها موقع قناة بي بي سي البريطانية، الجمعة، وفتح الباب أمام فرضية احتضان الولايات المتحدة الأميركية للمونديال بعد سنوات من الآن.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها بي بي سي، الجمعة، نقلاً عن المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني ببطولة كأس العالم، أندرو جيوليانو، إذ إن هناك فكرة بدأت تظهر بقوة في أميركا والتي تتمحور حول استضافة بطولة كأس العالم 2038، في النسخة التي من المتوقع أن تحتضن 64 منتخباً بدلاً من 48 كما هو الحال في نسخة مونديال أميركا وكندا والمكسيك 2026.

وقال جيوليانو في تصريحات نشرها موقع بي بي سي رداً على سؤال عن رأيه بإقامة مونديال بمشاركة 64 منتخباً: "أعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية يُمكنها استضافة هذه النسخة. دعونا الآن نحرص أن نصل إلى يوم 19 يوليو/تموز وإقامة المباراة النهائية قبل أن نتحدث رسمياً عن نسخة مونديال 2038، أو أي نسخة أخرى من بطولة كأس العالم".

ووفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن نسخة مونديال 2030 ستُقام في ثلاث دول هي المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستُقام نسخة كأس العالم 2034 في السعودية، في حين لم يُحدد حتى الآن مستضيف أو مستضيفو نسخة مونديال 2038، والذي من المتوقع أن يُعلَن اسم الدولة أو الدول المستضيفة له قبل أشهر قليلة من انطلاق نسخة كأس العالم 2030.

بعيدا عن الملاعب "فيفا": مونديال 2026 يكسر الرقم القياسي لحضور الجماهير

في المقابل، أكد المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني ببطولة كأس العالم، أندرو جيوليانو، أنه تحدث مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن قدرة أميركا على استضافة بطولة كأس عالم أخرى في السنوات المقبلة، وقال في هذا الإطار: "ليس هناك أي بلد أفضل من أميركا لاستضافة المونديال، وأعتقد أننا نرى ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أنا أرى تفاعل المشجعين الكبير خلال البطولة، والذين تحدثوا عن الاستقبال المُميز في البلاد، بالإضافة إلى المنشآت الرياضية والبنية التحتية الضخمة والمتطورة".

وختم أندرو جيوليانو حديثه قائلاً: "لدينا ملاعب كبيرة ومتطورة، وعليه بالنسبة لأميركا مقارنةً بأي دولة أخرى، حيثُ تكلفة استضافة كأس العالم تصل إلى أكثر من عشرات المليارات من الدولارات، فهنا في أميركا تُكلف بضع مليارات فقط. من الرائع رؤية العالم كله مجتمعاً هنا في الولايات المتحدة الأميركية، كان ذلك مُرضياً للغاية حتى الآن".