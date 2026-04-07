الوكرة يخسر مباراة بدوري نجوم قطر بسبب مشاركة لاعب موقوف

- أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم قرارًا بقبول احتجاج نادي قطر ضد مشاركة لاعب الوكرة رضوان بركان في المباراة التي جرت بتاريخ 3 إبريل 2026، حيث كان اللاعب غير مؤهل للمشاركة بسبب طرده في مباراة سابقة. - قررت اللجنة إيقاف اللاعب رضوان بركان مباراة إضافية وفرض غرامة مالية قدرها 5000 ريال قطري، بالإضافة إلى خسارة نادي الوكرة المباراة بنتيجة 3-0 وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال قطري. - استندت اللجنة في قرارها إلى لائحة الانضباط للموسم 2025-2026، حيث لم يلتزم نادي الوكرة بإيقاف اللاعب للمدة المحددة بعد طرده في مباراة سابقة.

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن الاحتجاج الذي تقدّم به نادي قطر على مشاركة لاعب نادي الوكرة رضوان بركان، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري نجوم قطر، والتي أُقيمت بتاريخ 3 إبريل/نيسان 2026.

وجاء في البيان الرسمي الذي نشره الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، "بعد الاطلاع على الاحتجاج المقدّم من نادي قطر حول مشاركة لاعب نادي الوكرة، رضوان بركان في مباراة الوكرة مع نادي قطر ضمن منافسات دوري نجوم قطر، إذ إنّ اللاعب جرى طرده بسبب اللعب العنيف تجاه المنافس في مباراة نادي الوكرة مع نادي الشمال، التي أُقيمت بتاريخ 12 مارس/آذار 2026، ضمن مسابقة دوري نجوم قطر، والذي يترتب عليه الإيقاف (لا يقل عن مباراتين إيقاف فني). واستناداً لما ورد بالمادة 2/1/47، علماً بأن نادي الوكرة لم يلتزم بما ورد بالمادة المذكورة سابقاً، ولم يستنفذ اللاعب الحد الأدنى للإيقاف، وقد قام النادي بإيقافه مباراة واحدة فقط".

وتابع الاتحاد في بيانه "عليه، فقد قرّرت اللجنة قبول الاحتجاج المقدّم من نادي قطر شكلاً ومضموناً، وإيقاف اللاعب رضوان بركان لاعب نادي الوكرة (مباراة واحدة) إيقافاً فنياً، إضافة إلى المباراة التي استنفذها سابقاً، وفرض غرامة مالية على اللاعب قدرها 5000 ريال قطري (1400 دولار أميركي تقريباً)، وذلك استناداً إلى المادة 2/1/47 من لائحة الانضباط للموسم 2025-2026، وخسارة نادي الوكرة بنتيجة (3–0)، وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال قطري (2500 دولار أميركي تقريباً)، وذلك استناداً إلى المواد رقم (2/34) من لائحة الانضباط للموسم الجاري، إذ إنه جرى استلام وتوقيع نادي الوكرة نسخة من التقرير النهائي للمباراة، والتي تُعد بمثابة إخطار رسمي بالعقوبة، وكذلك استناداً إلى المادة (1/55/أ) من لائحة الانضباط للموسم، إذ جرى إدراج اللاعب المذكور وهو غير مؤهل للمشاركة في المباراة.